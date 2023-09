Romy Vlaams tenniskampioen

Tijdens het Feest van de Jeugd bij TC Forest Hills in Wommelgem heeft Romy Barbier (12) van TC De Koddaert zich tot Vlaams tenniskampioen gekroond bij de meisjes U13. Romy, telg uit een heus tennisgezin, heeft talent te koop, zoveel is zeker.

Romy woont met haar zus Marie (15) en hun ouders Wim Barbier (45) en Patty Van Acker (46) aan de Aartrijkestraat in Torhout. Ze loopt secundair onderwijs aan de plaatselijke Middenschool Sint-Rembert. Ze volgt er het eerste jaar klassieke talen.

Competitief ingesteld

Het gezin Barbier een tennisgezin noemen, is niets overdreven. Ook Marie heeft het spelletje perfect onder de knie en beide ouders geven trainingen: Wim bij TC Orscamp in Oostkamp en Patty bij TC De Koddaert in Torhout.

“Ik tennis sinds ik een kleuter van amper 5 jaar was”, vertelt Romy. “Van mama en papa krijg ik veel tips om zo goed mogelijk te spelen. Ook trainer Kristof Duyck van De Koddaert geeft me wijze raad. Maar los van dat alles tennis ik vooral omdat ik het zo graag doe. Ik volgde tot vorig jaar ook nog gitaarlessen, maar ben daarmee gestopt, omdat ik me volledig op het tennissen wil toeleggen.”

Romy traint gemiddeld zo’n negen uur per week, wat aanzienlijk is. “Tijd voor andere hobby’s is er niet meer”, zegt ze. “Ik vind tennis leuk omdat het een individuele sport is. Dat wil zeggen dat je je prestaties volledig zelf in de hand hebt, wat bij een ploegsport anders ligt. Ik ben competitief ingesteld. Ik speel graag wedstrijden. En natuurlijk win ik ook graag (lacht). Elke zege smaakt zoet.”

Profspeelster worden

Tijdens de jeugdtornooien werden er punten gegeven en op basis daarvan werd er een ranking opgemaakt. De beste 24 meisjes mochten in twee reeksen aan de Vlaamse kampioenschappen in Wommelgem deelnemen.

“In kwam uit in de tweede tabel en heb daarin de finale gewonnen tegen Sienna Smolders van TC Tenkie uit Hasselt”, zegt Romy. “Zo pakte ik de Vlaamse titel.”

“Tennis is de ideale sport voor je fysieke ontwikkeling en mentale weerbaarheid”, zegt mama Patty. “Je staat er alleen voor en moet snel beslissingen nemen die in je voor- of nadeel uitvallen.”

“Mijn grote streven?” lacht Romy. “Profspeelster worden! Het is niet verboden om te dromen, hé?” (JS)