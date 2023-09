Prijs Johan Windels voor 90-jarige, eeuwig jonge Henri Pollefeyt

De Torhoutse CD&V-afdeling heeft haar jaarlijkse Prijs Johan Windels, genoemd naar de vroegere overleden voorzitter van de partij, uitgereikt aan de 90-jarige Henri Pollefeyt uit de Karel de Goedelaan. De plechtige overhandiging had plaats op het domein van tennisclub KTG Houtland achter De Warande, want Henri mag dan 90 zijn, hij speelt nog twee dagen in de week tennis bij die vereniging. Hij is er trouwens precies 60 jaar lid van. De eeuwig jonge Henri is al decennia lang een bezige bij in het plaatselijke verenigingsleven. Hij is jarenlang voorzitter van de wandel- en loophappening Nacht van Vlaanderen geweest, leidde 24 jaar de stedelijke sportraad, was 40 jaar tennisscheidsrechter, is ook vele jaren voetbalscheidsrechter geweest en noem maar op. Hij kreeg als trofee een karikatuurtekening van de hand van Luc Descheemaeker, alias O-Sekoer. Op de foto Henri met zijn naaste familie en met een afvaardiging van CD&V. (foto JS)