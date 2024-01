PK tafeltennis in Roeselare: “Eerste belangrijke afspraak”

Dit weekend gaan in de sporthal Schiervelde in Roeselare de provinciale kampioenschappen tafeltennis door. Het belooft een topafspraak te worden want bij het provinciaal comité kwamen maar liefst 967 inschrijvingen binnen. Voorzitter Jacques Denys, die al 30 jaar aan het roer staat, is gelukkig.

“De toekomst ziet er inderdaad niet slecht uit voor het tafeltennis, alleen moeten we nog verder de dameswerking uitbouwen. Met de jeugd zijn we al een nieuwe weg ingeslagen en met succes. Dat merk je ook aan het aantal inschrijvingen voor dit PK. Zowel het aantal inschrijvingen als het aantal actieve spelers liggen een pak hoger dan in 2023. Vorig jaar strandden we op 885 inschrijvingen, nu zijn er dat 82 meer. Ook zijn er 23 extra spelers dit jaar”, somt Jacques op. “Dit weekend komen er in de diverse categorieën maar liefst 363 spelers in actie. Zij zijn onderverdeeld in alle categorieën tussen de benjamins en de veteranen +85 jaar en dat bij dames, heren, enkel, dubbel en gemengd. Echt iedereen kan dus deelnemen, zelfs recreanten die nergens aangesloten zijn maar wel eens hun waarde willen meten. Zondag zijn er de klassementsreeksen, zodat we finaal weten wie onze 76 provinciale kampioenen zullen zijn. De besten onder hen zullen daardoor gekwalificeerd zijn voor de Vlaamse en Belgische kampioenschappen later dit jaar.”

grote namen

Er komen best wat grote namen aan bod aan de in totaal 46 tafels? “Florian Van Acker is van provincie verhuisd en komt in Roeselare dus niet meer in actie. Bij de heren is het vooral uitkijken naar de prestaties van Matthias Janssens (Zandvoorde) en Dieter Marysse (Gullegem). Ook bij de dames zijn er enkele ronkende namen, met Saskia Aneca (Oostende), Kaat Devoldere (Meulebeke) en Anna Roelens (Wielsbeke Leieland), maar daarnaast zijn er altijd nieuwe namen die pieken naar dit kampioenschap.”

De inkom voor het PK tafeltennis is gratis. De wedstrijden starten zaterdag en zondag telkens om 9 uur om rond 19 uur af te ronden. (SBR)