Mathias Duyck neemt deel aan BK in Marche-en-Famenne

Mathias Duyck won in Kortemark de gewestelijke masters in heren 2. Zo mag hij het weekend van 30 september en 1 oktober deelnemen aan het BK met alle andere provinciale kampioenen. “Ik ga ernaartoe zonder druk”, zegt de 21-jarige Ieperling.

Mathias Duyck (21) woont op een steenworp van de club. Hij studeert chemie in Gent en in zijn vrije tijd kan je hem vaak terugvinden in het Augustijnenpark bij TP Yper. Mathias speelt tennis en padel en geeft ook les in beide racketsporten. “Toen ik vier jaar was zette ik mijn eerste stappen in het tennis. Enkele jaren later voerde ik het aantal trainingsuren stelselmatig op. Ik speelde in de laagste reeks tot ik op mijn 14de het Feest van de Jeugd won in Wommelgem. Dat vormde een katalysator voor het vervolg van mijn carrière.”

Tijdens corona drukte Mathias even de pauzeknop in. “Toen ik vorig jaar meeging als supporter van mijn twee jaar jongere zus Sarah op het BK, begon het weer te kriebelen. Meteen erna besloot ik om een comeback te maken en uiteindelijk kon ik in het voorjaar van 70 naar 80 punten stijgen. Ik speelde dit jaar een 15-tal tornooien en won onder meer in Kortemark, Knokke en Zwevegem. Dat leverde me een kwalificatie op voor de gewestelijke masters in Kortemark, waar ik vorig weekend aan deelnam.”

Gezinsweekend

De beste acht West-Vlaamse tennissers uit zijn reeks stonden er tegenover elkaar. “Ik wist dat een eindzege mogelijk was. Tegelijk ligt alles dicht bij elkaar, dus ik moest top zijn. Uiteindelijk kon ik de eindzege pakken en zo mag ik me opmaken voor een strijd met de andere provinciale kampioenen in Marche-en-Famenne. Woensdagavond was er een achtste finale. Ik kom zaterdagavond in actie tijdens de kwartfinales. Daar neem ik het op tegen de Oost-Vlaamse laureaat. Als ik zou doorgaan, staan zondag de halve finale en de finale op het menu. We maken er een gezinsweekend van. Mijn ouders, zus en vriendin gaan mee. Ik leg mezelf niet te veel druk op, het is een mooie bonus”, aldus Mathias, die de tennismicrobe meekreeg van thuis. “Ook mijn mama is een fervente tennisster en nonkel Kristof Duyck is hoofdtrainer bij De Koddaert. Kristof en coach Yannick Ostyn zijn twee belangrijke personen in mijn tenniscarrière.”