Kimmer Coppejans past ook voor toernooi in Drummondville

Kimmer Coppejans (ATP 186) moet na zijn forfait voor het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Canadese Calgary (hard/80.000 dollar) komende week ook het enkelspel op het Challengertoernooi in Drummondville (hard/80.000 dollar) laten schieten. Dat heeft de naar Limburg uitgeweken West-Vlaming gemeld.

Coppejans paste woensdagochtend in laatste instantie voor het dubbeltoernooi in Calgary. Hij zou er een duo vormen met de Brit Ryan Peniston en in de eerste ronde uitkomen tegen Zizou Bergs en de Canadees Gabriel Diallo. Maar ook op het toernooi in Drummondville, elders in Canada, zal hij dus niet in actie komen in het enkelspel.

“Sinds ik hersteld ben van mijn vorige blessure heb ik niet genoeg speeltijd gehad door pijn in mijn elleboog”, legt Coppejans uit op Instagram. “Ik heb geprobeerd er doorheen te spelen, maar het wordt niet beter. Ik ga vandaag naar huis om alles te laten nakijken en om te zien of ik dit seizoen nog kan spelen. Ik hou jullie op de hoogte.”

In het enkeltoernooi in Calgary verloor Coppejans, net als Ryan Peniston (ATP 178), in de eerste ronde.