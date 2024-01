Kimmer Coppejans laat elleboog opereren en zal half jaar moeten revalideren

Kimmer Coppejans (ATP 182) laat zich volgende week opereren aan de rechterelleboog. Daarna zal de 29-jarige Oostendenaar, die op de Australian Open uitgeschakeld werd in de kwalificaties, zes maanden moeten herstellen.

Coppejans heeft last van een zogenaamde “golfelleboog”. “In tegenstelling tot de tenniselleboog gaat het hier om de buitenkant van de elleboog”, zegt Coppejans, die geraakt is aan het mediaal collateraal ligament. “Ik kreeg voor het eerst last na Wimbledon, maar toen kon ik het nog verdragen. Sinds mijn spierblessure in Astana (eind september, red) is het erger geworden. Tijdens de voorbereiding deze winter kon ik amper een bal slaan. Ik hoopte dat het zou gaan tijdens de Australian Open, maar ik kon er alleen spelen met pijnstillers en injecties. Zo kon het niet verder. Ik trok naar een specialist en laat mij woensdag aan de elleboog opereren. Het gewricht zal verstevigd worden.”

Na de operatie moet Coppejans zes weken een brace dragen. Zijn comeback op de courts wordt pas in juli of augustus verwacht. “Joris De Loore had enkele jaren geleden een gelijkaardige blessure. Ook hij liet zich opereren. Het is uiteraard een stevige tegenslag, maar er is geen andere optie. Als de revalidatie goed verloopt, kan ik hernemen op gras voor Wimbledon, maar ik mik eerder op de US Open. In de tussentijd ga ik proberen mij zo goed mogelijk bezig te houden. Quinn, mijn zoontje, zal blij zijn dat ik thuis ben. Maar ik ga mij misschien ook nuttig maken op de Tenkie Academy in Hasselt waar ik train, om de jeugd te omkaderen.”