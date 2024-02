Joris De Loore staat in de tweede ronde van Challenger Nottingham

Joris De Loore (ATP 194) heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Engelse Nottingham (hardcourt/74.825 euro). De dertigjarige Bruggeling, het zevende reekshoofd, versloeg in zijn eerste ronde de Brit Kyle Edmund (ATP 408) in drie spannende sets (7-6 (7/4), 6-7 (5/7) en 6-4).

Edmund stond dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel. De Brit was ooit nummer veertien van de wereld en won twee ATP-toernooien, waaronder de European Open in Antwerpen in 2018. Door blessures zakte hij de voorbije jaren diep weg op de ATP-ranking.

In de tweede ronde neemt De Loore het op tegen de Kazak Mikhail Kukushkin (ATP 247). Die klopte in zijn eerste ronde dinsdag de Britse kwalificatiespeler Charles Broom (ATP 337) in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)).

Naast De Loore is er met Alexander Blockx (ATP 338) nog een tweede Belg actief in Nottingham. De achttienjarige Antwerpenaar speelt later woensdag zijn tweede ronde tegen de Zwitser Alexander Ritschard (ATP 185), het vijfde reekshoofd.