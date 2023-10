Joris De Loore moet meteen inpakken op Challengertoernooi van Mouilleron-le-Captif

Joris De Loore (ATP 182) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Franse Mouilleron-le-Captif (hard/118.000 euro).

De 30-jarige De Loore ging in twee sets onderuit tegen de 32-jarige Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 397), die een wild card kreeg. Het werd 6-3 en 6-4 voor de gewezen top 40-speler. De match duurde een uur en veertien minuten.

Later op de dag speelt vierde reekshoofd David Goffin (ATP 102) zijn wedstrijd van de eerste ronde tegen de Britse qualifier Charles Broom (ATP 363).

Er staan geen andere Belgen op de tabel van het Open de Vendée.