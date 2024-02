Joris De Loore met Davis Cup-ploeg tegen Kroatië

Zizou Bergs (ATP 131) speelt zaterdag voor België de eerste wedstrijd in het Davis Cup-duel met Kroatië tegen voormalig US Open-winnaar Marin Cilic (ATP 1.044). Aansluitend neemt Joris De Loore (ATP 192) het op tegen Duje Ajdukovic (ATP 125). David Goffin (ATP 134) bedankte voor een selectie, waardoor kapitein Steve Darcis als vervanger Gauthier Onclin (ATP 254) opriep. Maar die blijft op de bank.

“Het zijn logische keuzes. Zizou en Joris hebben deze week goed getraind en zijn klaar”, vertelde Darcis na de loting. “Het wordt morgen een lange dag tegen opponenten die heel sterk zijn, maar gaan het maximum geven.”

Bij de Kroaten paste Borna Coric (ATP 37), Borna Gojo (ATP 91) gaf forfait met een rugblessure. Met Marin Cilic telt Kroatië wel een voormalig winnaar van de US Open (2014) en nummer drie van de wereld in de rangen. Op zijn 35e timmert hij na heel wat blessureleed aan een comeback.

“Wie er favoriet is? Het wordt een evenwichtige ontmoeting. Ook de Kroaten missen spelers”, stelde Darcis. “Bij ons is dat jammer genoeg hetzelfde met David. Bij de Kroaten hebben ze wel een grandslamwinnaar en hun nummer 1 staat beter geklasseerd dan onze twee beste spelers. Zij zijn misschien licht favoriet. Maar wij gaan proberen drie punten te pakken.”

De inzet dit weekend in de Varazdin Arena, waar op hardcourt wordt gespeeld, is een plaats in de groepsfase van de Davis Cup Finals, die in september wordt georganiseerd. De verliezer moet barrages spelen voor behoud in de Wereldgroep.

“Als we winnen, vermijden we de barrages. Daarin zouden we misschien geen reekshoofd meer zijn en een sterk land kunnen treffen. Het wordt dus een heel belangrijke ontmoeting”, onderstreepte Darcis, die ook het financiële belang voor de Belgische federatie aanhaalde.

Zizou Bergs voelt zich naar eigen zeggen helemaal klaar. “Ik voel mij heel goed. ik heb alles gedaan wat nodig was. Fysiek en mentaal ben ik er klaar voor. Ik heb heel goed getraind, het vertrouwen is er. We gaan alles geven om de punten te pakken.”

Eenzelfde geluid bij Joris De Loore. “Ik voel mij prima. Het is al een goeie week geweest. Ik voel dat alle spelers klaar zijn, de sfeer is erg goed. We gaan zeker en vast alles geven. We zullen zien wat het wordt, maar iedereen is er klaar voor.”