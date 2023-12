Jong talent in padel, Achiel Pille en Stan Gailliaert: “We voelen elkaar goed aan”

Achiel Pille en Stan Gailliaert vormen een jong topduo in padel. Met een Belgische jeugdtitel in 2022 trok men dit jaar naar het WK in Paraguay. “We vormen een goede combinatie en wisselen elkaar perfect af.”

Achiel Pille en Stan Gailliaert, beiden 15 jaar, ontmoetten elkaar op een familiebijeenkomst waar ze het over hun interesse voor padel hadden. Eerst speelden ze elk met hun vader tegen elkaar om later te wisselen. Dimitri D’Haese en Pieter Van Reeth, beiden instructeurs in het huidige Brughia Sports Square in Sint-Kruis, hadden snel door dat Achiel en Stan aanleg hadden voor padel. Zo zijn ze samen beginnen trainen. Een eerste juniortornooi werd succesvol gewonnen en in 2022, op het eerste BK ooit voor de jeugd, waren ze goed voor de titel bij de jongens U14. “Dit jaar deden we samen niet mee omdat Stan niet kon. In 2024 gaan we resoluut voor een nieuwe titel als tweedejaars bij de U16”, verzekert Achiel.

Overstap

Stan Gailliaert uit Sint-Kruis is in padel ondertussen een P700- speler. Hij wordt gesponsord door Bobalat. Op school, in het VTI Brugge, volgt hij industriële wetenschappen. “Ik ben eigenlijk tijdens corona met padel gestart”, vertelt hij. “Het was zowat de enige sport die toen kon. Ondertussen ben ik zo’n twee jaar met tennis gestopt. Ik had er dertig punten, behaalde een behoorlijk niveau. Vandaar dat mijn overstap naar padel gemakkelijk ging. De basisslagen had ik snel onder de knie.” Achiel Pille woont in het centrum van Brugge waar zijn vader eigenaar is van Pizza Onesto. In Spartac Brugge, een topsportafdeling van het KTA, beoefent hij naast de lessen bijna iedere ochtend padel, met daarnaast conditietrainingen. “Als een jonge voetballer bij Dosko Sint-Kruis en met aanleg voor een bal trok ik naar Arenal Brugge. Daar geloofden ze in mij, dat ik op termijn tot de Belgische top kon behoren. Mijn interesse in padel werd alsmaar groter. Via de club in Sint-Michiels koos ik voor Brughia. Er worden daar enkele velden overdekt zodat we ook ‘s winters kunnen spelen. Met mijn sponsor NOX heb ik P500 als rangschikking. Het werd net geen 700. Ik kwam hiervoor jammerlijk net iets minder dan een procent tekort.”

Weinig fouten

Het Brugse duo voelt elkaar op het padelterrein goed aan. “Stan is een aanvallende speler, met goede smashes en volleys”, vindt Achiel. “Wanneer er hoog in het midden een bal komt, neemt hij het initiatief. Ik ben klein van gestalte en dien meer naar achter te staan.” Stan knikt: “Achiel gaat bitter weinig fouten maken. In de aanval doet hij het tevens goed, maar is minder explosief. Ook al omdat hij iets kleiner is. Maar hij kan de bal bijzonder goed plaatsen, waar nodig, zodat we niet in het nadeel komen.”

Asuncion

In november vertegenwoordigden Achiel en Stan ons land in Asuncion (Paraguay) op het WK padel voor juniores. Eerder was er voor hen al een WK in Mexico en een EK in Valencia. “Als een tweedejaars in je leeftijdscategorie, maak je op dergelijke buitenlandse tornooien meer kans om door te stoten. Het verschil is immens met een eerstejaars. Op kracht, gestalte.” Jammerlijk zijn Stan en Achiel op het WK een beetje ziek geworden, met darm- en maagklachten. “We waren niet fit en speelden maar op vijftig procent. Daarnaast was het vooral een zeer unieke ervaring waar we tegen Spanje uitgeschakeld werden, de latere wereldkampioen.” België eindigde in de landencompetitie 12de, voldoende voor deelname aan een volgend WK. “Of wij daar opnieuw zullen bijzijn, moet blijken uit onder andere de selectietrainingen, waar er per leeftijd vier jongeren gekozen worden. Men kijkt dan specifiek naar onze prestaties, techniek, hoe wij spelen onder druk en hoe wij het in de vele wedstrijden doen”, weet Achiel. “In ons land hebben we op onze leeftijd niet zo’n grote concurrentie. In die zin volgt voor ons met het Belgisch team misschien wel een selectie voor het komende EK, met allen tweedejaars. Een top drie zit er dan wel in, na die vorige vierde plaats en nipt verlies tegen Italië.” (ACR)