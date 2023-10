Jeline Vandromme kroont zich tot Europees tenniskampioen

Jeline Vandromme uit Sint-Kruis, Brugge heeft bij haar debuut op een Europees kampioenschap in het Italiaanse Parma meteen de titel behaald in het enkelspel in de leeftijdscategorie onder de zestien jaar. In de finale versloeg Jeline (42ste op de Europese ranglijst U16) zondagmorgen de Slovaakse Mia Pohankova (39ste op de ranglijst) met 6/4 en 6/3.

De tennisster van TC Brughia opende het internationaal tornooi met winst tegen een Griekse. Daarna was ze sterker dan een Oostenrijkse, een Bulgaarse en een Zweedse. In de halve finale stond Jeline tegenover het eerste reekshoofd Teodora Kostovic. De Servische had wat last van een beenblessure en verloor met 6/0 en 6/2. In de finale liet Jeline nog maar eens zien dat ze talent heeft en kroonde zich tot Europees kampioen.

Met deze titel kwalificeert ze zich automatisch voor het elite seizoen afsluitende Tennis Europe Junior Masters-tornooi in Monte Carlo van 2 tot 5 november. Jeline nam in Parma tevens deel aan het dubbeltornooi, samen met haar landgenoot Katarina Kujovic. De Limburgse is de dochter van voormalig Club Brugge doelman Vladan Kujovic, nu keeperstrainer bij Lommel. Jeline en Katarina werden in de achtste finales door een Duitse duo uitgeschakeld. (ACR)