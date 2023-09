Er stonden zondag vier eindrondes van het padeltornooi bij Y-Padel op het programma. In de gemengde reeks was het een volledig Ieperse finale. Daar trokken Andrès Van De Weghe en Flore De Smet aan het langste eind. Ze wonnen van Séphora Couchez en Julien Candaele. Op de foto zien we de finalisten van de gemengde finale met: Séphora Couchez, Julien Candaele, Andrès Van de Weghe en Flore De Smet. (foto API)