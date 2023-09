Geblesseerde Coppejans hoopt hersteld te zijn voor European Open

Kimmer Coppejans (ATP 180) keert terug naar België nadat hij dinsdag geblesseerd moest opgeven in de eerste kwalificatieronde van het ATP 250-toernooi in de Kazachse hoofdstad Astana. De 29-jarige Oostendenaar wierp de handdoek in de ring vanwege een spierblessure toen hij met 6-4, 0-1 leidde tegen de Nieuw-Zeelander Rubin Statham (ATP 451).

“Ik stond 6-4, 30-0 voor toen het gebeurde”, vertelde Coppejans aan Belga. “Ik serveerde een eerste bal en voelde iets in mijn linkerzij, nabij mijn rug. Ik kon niet meer opslaan en niet meer goed bewegen. Voortspelen lukte niet en ik moest opgeven. Gisteren volgde een MRI-scan, maar daar was niet veel op te zien. Logischerwijs zou dat goed nieuws moeten zijn, maar het probleem is dat ik nog steeds veel pijn heb. Het is beter dat ik naar huis ga om nog wat onderzoeken te doen.”

Kimmer Coppejans zou volgende week aantreden in de kwalificaties van het ATP Masters 1000-toernooi in Sjanghai. De Belgische nummer twee hoopt nu hersteld te zijn voor de European Open, het ATP 250-toernooi dat op 16 oktober van start gaat in Antwerpen.

“Het is duidelijk een spierblessure, want op de MRI-scan is niets te zien. Ik kan me onmogelijk voorstellen dat ik binnen vier dagen kan tennissen. Morgen stap ik het vliegtuig op. Het toernooi van Antwerpen is mijn volgende doel. Ik hoop dat ik klaar geraak, want ik zou dat toernooi niet willen missen. We zullen zien”, besloot Coppejans.