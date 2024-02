Brugs tennistalent Jeline Vandromme (16) wint ITF-juniortornooi in Colombia

Op het ITF-juniortornooi van Barranquilla in Colombia veroverde Jeline Vandromme (ITF junior 93) haar tot dusver mooiste tennistitel.

De Brugse, die als zevende reekshoofd aan het tornooi begon, versloeg in de finale de Amerikaanse Thea Frodin (ITF-junior 88) met 6/0 en 6/2. Het was een vrij snelle wedstrijd. 58 minuten waarin de Europese U16-kampioen overweldigend tennis liet zien, waarbij ze altijd druk uitoefende op haar tegenstander, zonder de Noord-Amerikaanse enige kans te geven.

Prestigieus tornooi

Voor de 16-jarige Vandromme, de week voordien kwartfinaliste op een J300 tornooi in Costa Rica, betekende de winst in Barranquilla een zesde titel op een ITF-juniorentornooi, maar wel de eerste keer dat ze een prestigieus J300-tornooi op haar naam schrijft. Ook in het dubbelspel mocht Jeline in Colombia vieren. Samen met de Slovaakse Pia Pohankova versloeg ze in de finale een Amerikaans duo. (ACR)