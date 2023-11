Aanleg padel- en tennisinfrastructuur van start

De private bouwheer Ilse Debruyne, aannemer Redsportpadel en de stad Poperinge legden figuurlijk de eerste steen van de geplande outdoortennis- en padelinfrastructuur op de sportzone langs de Ouderdomseweg. Vanaf april 2024 zijn de tennis-, padel- en pickleballvelden klaar voor gebruik.

Tandarts Ilse Debruyne (48) uit de Klimopstraat ondertekende met de stad een concessieovereenkomst voor de bouw en uitbating van zowel indoor- als outdoor infrastructuur voor tennis, padel als pickleball. In een eerste fase wordt de outdoor infrastructuur aangelegd.

Op een terrein van ongeveer 50 are langs de Ouderdomseweg, tussen de gebouwen van de stedelijke technische dienst en het schutterslokaal, plant Ilse Debruyne de aanleg van drie tennisvelden in gravel, vier padelvelden en twee pickleballvelden. Een van de padelvelden is rolstoeltoegankelijk. Twee tennisvelden en twee padelvelden krijgen een overkapping, zodat je er ook bij regenweer of felle zon kan spelen. Pickleball is een eenvoudige variant van padel, zonder wanden, vooral geschikt voor senioren. Er zijn nog maar twee dergelijke velden in West-Vlaanderen.

“Naast de velden komt er een bar met groot overdekt terras, met een schommel voor de kleintjes en een pingpongtafel. Tijdens de winter wordt het terras afgesloten en omgebouwd tot een binnenruimte. Uiteraard is er ook het nodige sanitair met douches en toiletten, ook voor mensen met een beperking, en een kleedruimte”, zegt Ilse Debruyne.

Klaar in april 2024

“De werken zouden starten op 30 oktober, maar de zware regenval van de voorbije weken stak daar een stokje voor”, aldus sportschepen Klaas Verbeke (CD&V). “Van als de weersomstandigheden het toelaten, wordt gewerkt aan de hele outdoorfase. Bedoeling is toch om operationeel te zijn vanaf april 2024. Van zodra de infrastructuur klaar is, kan er continue gespeeld worden. De hele site zal een prachtige meerwaarde van onze sportinfrastructuur vormen”, voegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) eraan toe.

Reserveren

“Na reservatie (via een nog te ontwikkelen website) krijgen spelers een toegangscode voor het gewenste terrein. Spelen kan tot 23 uur. Er komt ook een automaat, waar men rackets en ballen kan huren. Spelen kan dus zonder dat er personeel aanwezig is. Op woensdagnamiddag, in het weekend en na 17 uur op weekdagen, is de site bemand. Bij speciale activiteiten op weekdagen, zoals een teambuilding, sportdag of seniorenevent, is er ook personeel aanwezig”, zegt initiatiefnemer Ilse Debruyne.

In het verlengde van de huidige parking van de technische dienst komt er bijkomende parking. Tussen de padelinfrastructuur en de bomenrij, richting voetbalvelden, komt in de toekomst nog het grote baseballterrein voor de Frontliners.