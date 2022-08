Ypres Rally: Cuvelier en Vanneste in top twintig

Het werd geen uiterst succesvolle Ypres Rally voor de West-Vlamingen. Niet enkel greep Martijn Wydaeghe naast de zege met Thierry Neuville, ook heel wat andere gouwgenoten kenden een pechrijke editie.

De eerste West-Vlaming aan de finish in Ieper was Filip Cuvelier, die twaalfde werd aan de zijde van Oost-Vlaming Vincent Verschueren (VW Polo). “We zijn tevreden dat we er zijn”, zei de Kortrijkzaan. “Toch hadden we liever dichter gezeten bij bijvoorbeeld Lefebvre. Het verschil was in Staden veel kleiner. Het was toch geen gemakkelijke wedstrijd. We hebben enkele keren warm gehad.”

Davy Vanneste (Citroên C3) finishte als eerste West-Vlaamse piloot op een 18de plek. “Het was een gecompliceerd weekend”, zei de Menenaar. ‘Vrijdag gingen we drie keer rechtdoor en reden we lek. Daarna was het moeilijk om terug het goeie ritme te pakken te krijgen. We vonden ook geen vertrouwen in de afstellingen.”

Lietaer tweede GT

Poperingenaar Steve Bécaert (Ford Fiesta) zag een verstandige wedstrijd bekroond met een 23ste plek. Bernd Casier (Ford Fiesta) en Pieterjanmichiel Cracco (Hyundai i20) gingen vandaag niet meer van start nadat ze zaterdag van de baan schoven. Paul Lietaer werd knap 25ste en tweede in de GT-categorie bij zijn gelegenheidsdeelname met een Alpine A110. “We zijn blij dat er zonder brokken zijn geraakt”, zei Lietaer. “Molle was gewoon sneller. De Alpine is wle een snelle wagen die je niet zomaar in één of twee rally’s volledig kan kennen.”

Nadat Cedriek Merlevede (BMW M3) van de baan ging op KP Kemmelberg, ging de zege in groep M naar Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3), die 30ste algemeen eindigde. In Rally4 pakte Steven Dolfen (Opel Corsa) een tweede plek na Tom Rensonnet (Peugeot 208). “We mogen tevreden zijn gezien het ritme dat we maar hebben”, zei de Kruisekenaar. “We eindigen op 45” van Rensonnet. Zonder onze foutjes op vrijdag zat er misschien wel meer in.” Jonas Dewilde (Peugeot 208) moest vrede nemen met de derde plek na een tijdrovende lekke band.