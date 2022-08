Yannick Willocx was twee jaar lang ingenieur van Kalle Rovanperä: “Kalle stak er meteen bovenuit”

Als er één landgenoot is die WK-leider Kalle Rovanperä een beetje kent, is het wel Skoda-ingenieur Yannick Willocx. De Veurnaar begeleidde de jonge Fin drie jaar geleden naar de titel in WRC2 en houdt nog steeds contact met hem. “Hij is een echte Fin, maar wel een ongelooflijk sympathieke kerel.”

Hoewel hij nog altijd maar 36 is, kan Yannick Willocx al terugkijken op een uitgebreide carrière in de rallysport. Via een stage voor zijn ingenieursstudies bij René Georges kwam hij terecht bij Volkswagen Zuid-Afrika en later Skoda Motorsport. Tussendoor verbleef hij ook een jaar bij Hyundai. Willocx, momenteel de vaste ingenieur van Andreas Mikkelsen in zijn WRC2-programma, werkte al samen met onder meer Thierry Neuville, Freddy Loix, Esapekka Lappi, Pontus Tidemand en Oliver Solberg. Ook ene Kalle Rovanperä passeerde al de revue. Voor hij in 2020 naar Toyota verkaste, reed het Finse goudhaantje twee seizoenen in het WK voor het Tsjechische merk. “Hij kwam bij ons in 2018, maar mocht toen nog niet in alle rally’s starten omdat hij nog geen 18 jaar was”, herinnert Willocx zich.

Hij zag meteen dat de Fin iets speciaals had. “Het voordeel van Skoda Motorsport is dat we bijna iedereen zien passeren. We hebben altijd het geluk om met grote talenten te kunnen werken. Het is leuk om sommige piloten te zien doorgroeien. Kalle stak er van bij het begin bovenuit. Het is moeilijk te beschrijven, maar hij voelt of ziet de grip op een ander manier. Dat is zijn grote sterkte. Hij gebruikt de auto op een andere manier dan iemand anders, dat was toen al duidelijk.”

Mentaal sterk

Bij Skoda leerde Rovanperä de kneepjes van het afstellen. “Wij zijn het eerste fabrieksteam waarbij die jongeren terechtkomen en leren hen een beetje de basis. Er heersen vaak wat misvattingen bij journalisten en fans rond de vereiste technische kennis. Rovanperä vroeg ons bijvoorbeeld om de bandenkeuze te bepalen, niet omgekeerd. De piloten geven input over hun gevoel in de wagen, wij zien de data en leggen beide samen om zo tot een compromis te komen. Een piloot is niet verplicht om dat te kunnen vertalen naar een bepaald nummer, anders wordt onze rol overbodig. Op de duur groeien ze daar wel in en weten ze steeds beter wat ze in een bepaalde situatie moeten doen.”

Kalle staat in mijn top drie, samen met Evans en Neuville

In 2019, zijn eerste volledige WK-seizoen, stuurde Rovanperä de officiële Skoda Fabia Rally2 naar de WRC2-titel. “In de eerste twee rally’s ging hij van de baan, maar vanaf Chili hebben we de mindset veranderd en de ene na de andere zege behaald”, gaat Willocx verder. “Aan snelheid had hij geen gebrek, maar in het begin was hij nog niet berekend genoeg. Toch was hij voor zijn leeftijd al erg volwassen. Hij had al enorm veel ervaring en was ook mentaal erg sterk. Het is bovendien een ongelooflijk sympathieke kerel. Het is iemand die af en toe nog eens berichtje stuurt, zoals toen hij onlangs in de streek zat om te testen. Verder is het een echte Fin. Enorm stabiel, met weinig hoogtes en laagtes. Die uitbundigheid zit er niet in, maar Finnen zijn topmensen, met mentale weerbaarheid.”

Beste team

Velen zagen al vroeg een toekomstige wereldkampioen in Rovanperä, maar dat hij er dit seizoen al bovenuit zou steken, had ook Willocx niet verwacht. “Als je ziet wat Sébastien Ogier en Sébastien Loeb deden toen ze in het WK kwamen en je vergelijkt met Rovanperä, dan zie je zowat hetzelfde. Thierry Neuville is ook enorm talent, maar heeft het onderweg veel moeilijker gehad in zijn carrière. Rovanperä kwam binnen in het WK met een bepaald zelfvertrouwen en was ook zeer goed omringd. Ik dacht wel hij ooit wereldkampioen zou worden, maar had niet verwacht dat het dit jaar al zou kunnen lukken. Ik had bijvoorbeeld meer verwacht van Evans, die vorig jaar toch erg sterk was. Hij zit ook in het team met de meeste mogelijkheden en het grootste budget. Toyota is momenteel de beste op alle gebied.”

Willocx schat de kansen van Rovanperä voor komend weekend dan ook hoog in. “Ik zet hem in mijn top-3, samen met Evans en Neuville, die snel zal zijn omdat hij de rally kent. Kalle kan winnen ook. Bij Breen heb ik mijn twijfels. Hij kende ook al vaak pech, gaat soms traag van start en neemt dan risico’s om dichterbij te komen. Trouwens, het mag dit jaar eens regenen…”