Vol huis voor tweedaagse Hemicuda Rally

Dinsdagavond werd in CC De Balluchon in Koekelare de 21ste Hemicuda Rally voorgesteld. De wedstrijd is dit jaar een tweedaags evenement.

Het vertrouwde zondaggedeelte in de Hemicuda Rally blijft behouden, met drie doortochten op de klassementsproeven Kortemark, Houthulst en Koekelare. Nieuw is dat de wedstrijd dit jaar al op zaterdagavond van start gaat met twee nieuwe proeven die als proloog dienen. De nieuwe proeven Slijpe en Leffinge, die de eerste kilometers delen, zijn samen goed voor 15 km tegen de klok. De stand na het zaterdaggedeelte bepaalt de startvolgorde voor zondag.

De vernieuwing slaat duidelijk aan, want met bijna 140 wagens op de deelnemerslijst kunnen Autostal Hemicuda en Autostal Atlantic op een vol huis rekenen. Pieterjanmichiel Cracco (Hyundai i20 Rally2) vertrekt als favoriet, maar ex-winnaars Andy Lefevere (Porsche 997 GT3) en Gunther Monnens (Porsche 997 GT3) zullen zich niet zomaar gewonnen geven op het snelle parcours. Onder meer Bert Coene (Ford Fiesta Rally2), Jeoffrey Lerminez (Ford Fiesta Rally2), Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X) en Stefaan Prinzie (Alpine A110) behoren tot het lijstje outsiders.

Paul Lietaer (Opel Ascona 400), Stefaan Stouf (Ford Escort), Nick Toorré (Ford Sierra Cosworth) en Bert Cornelis (Opel Monza) zijn de blikvangers bij de Historics.

Het rallycentrum bevindt zich als vanouds op de terreinen van Bouwmaterialen Willaert, dat enkel toegankelijk is via de Atlasstraat in Koekelare.