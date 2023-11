TAC Rally zakt naar Divisie 2-kampioenschap

De promotoren van het Belgisch kampioenschap rally hebben de kalender voor volgend jaar bekend gemaakt en merkwaardig daarbij is het feit dat de overvolle kalender, met 13 rally’s, opgesplitst werd in een Divisie 1- en een Divisie 2-kampioenschap. Opvallend is dat de TAC Rally in Divisie 2 onder gebracht werd, terwijl de Tieltse rally dit jaar nog een Championship rally was, een bevoorrechte rally.

“Het Belgisch kampioenschap rally wordt inderdaad compleet gewijzigd”, opent Boudewijn Baertsoen. “We krijgen in 2024 een Divisie 1 en een Divisie 2 kampioenschap waarbij de TAC Rally van 6 april ondergebracht is in het Divisie 2 kampioenschap. De promotoren hebben waarschijnlijk wel hun best gedaan maar komen met een halfslachtige oplossing. Vorig jaar maakten allebei onze rally’s deel uit van het Championship terwijl we dit jaar nog enkel de East Belgian Rally in de Divisie 1 hebben en we met de TAC Rally tevreden moeten zijn met een plaats in het Divisie 2 kampioenschap.”

“Ik denk dat vooral de geografische ligging ons parten speelt want met drie West-Vlaamse rally’s van hoog niveau in het kampioenschap was dat voor sommigen te veel. We hebben onze plaats moeten afstaan aan de Omloop van Vlaanderen zodat er volgend jaar opnieuw ‘slechts’ twee West-Vlaamse rally’s op het hoogste niveau organiseren.”

“We laten echter de moed niet zakken en gaan in 2024 opnieuw proberen een prachtige en boeiende TAC Rally te organiseren. Zowel de deelnemers als de toeschouwers gaan niet echt een verschil zien. We moeten natuurlijk afwachten wat het resultaat van dit Divisie 2 kampioenschap zal zijn want het is een compleet nieuw gegeven maar ik weet zeker dat de West-Vlaamse toppers bij ons aan de start zullen staan. We gaan misschien wat minder R5 wagens uit Wallonië op de deelnemerslijst krijgen maar het gros van de piloten op onze deelnemerslijst is liefhebber van de TAC Rally met zijn uitdagend asfaltparkoers. Er is maar een handvol piloten dat een volledig kampioenschap rijdt. Door het hoge kostenplaatje kiezen steeds meer piloten hun rally’s uit en rijden ze een programma à la carte. Met een mooi parkoers en een goede organisatie zal de TAC Rally wel overleven.”

“Vergeten we evenmin niet dat onze tweede rally, de East Belgian Rally in Sankt Vith op 28 september, wel in het Divisie 1 kampioenschap zit zodat we als club wel bewijzen dat we in staat zijn om een geslaagde rally te organiseren.” (FM)