Omloop van Vlaanderen klaar voor 63ste editie: “Wij willen verder duurzaam organiseren”

Dit weekend wordt de tiende manche van het Belgisch kampioenschap rally verreden in en rond Roeselare. De Omloop van Vlaanderen wil onder impuls van zijn voorzitter Yves Olivier vooral inzetten op de toekomst en mikt ook resoluut naar de top.

Het Belgisch kampioenschap rally werd dit jaar opgesplitst in twee categorieën: de championship events en de rally cup events. Tot de verbazing van velen kreeg de Omloop van Vlaanderen geen plaats bij de championship events en moet de Roeselaarse rally vrede nemen met een plaats bij de rally cup events, toch wel de minder belangrijke rally’s van het Belgisch kampioenschap.

Honderd wagens aan de start

Maar Yves Olivier en zijn dynamische ploeg bleven niet bij de pakken zitten en hebben voor de editie van dit jaar op geen inspanning gekeken en werkten vooral toekomst gericht. “Dit jaar stonden we opnieuw voor een grote uitdaging”, opent de voorzitter.

“Met de vele rally’s die elkaar in een sneltempo opvolgen, is het niet evident om een mooi aantal deelnemers aan de start te krijgen. We zijn dan ook zeer tevreden dat er toch 65 teams hun inschrijving opgestuurd hebben. Met meer dan tien wagens in de koninginneklasse, de R5, hebben we bovendien heel wat kwaliteit aan de start. Bovendien is onze regularity wedstrijd ook nog eens goed voor 43 teams zodat we in totaal meer dan honderd wagens aan de start krijgen.

Duurzaamheid en toekomstgericht

Om de toekomst van de Omloop van Vlaanderen veilig te stellen hebben we een gans jaar werk gemaakt van duurzaam organiseren. We willen er voor zorgen dat de druk en overlast voor de omwonenden van de verschillende klassementsproeven minder groot wordt en daarom hebben we enorm veel werk en tijd gestoken in het vergaderen met de burgemeesters van de verschillende gemeenten en steden. Het is onze bedoeling om een klassementsproef slechts om de twee jaar te rijden en zo voor een zekere ontlasting te zorgen. Het resultaat van ons vele werk is dat we dit jaar een totaal nieuwe snelheidsrit in Zwevezele rijden.

Verder blijven we ook investeren in materiaal, veiligheid en mensen. We hebben nu een nieuw computerprogramma om de inschrijvingen te verwerken en kochten ook 130 brandblussers aan voor de veiligheidsposten. Verder is het aantal medewerkers dit jaar opnieuw gestegen en zitten we nu al aan tachtig medewerkers. Dit alles met de doelstelling om door te stoten naar de top van de Belgische rallysport.”

Wijzigingen

Dit jaar neemt Christof Seynaeve voor het eerst de taak van wedstrijdleider op zich. “We hebben enorm veel gesleuteld aan het parcours om tot een compacte en aantrekkelijke rally te komen. Zo is de shakedown in Slyps verhuisd van de woensdag naar de donderdag. Van 13 uur tot 17 uur zijn er de testritten en van 18 uur tot 22 uur hebben we dan de shakedown.”

De rally zelf start vrijdag om 17.30 uur. “De deelnemers krijgen vijf klassementsproeven voor de wielen geschoven. Van alle snelheidsritten die op het programma staan, is enkel de proef te Houthulst onveranderd. Aan alle andere proeven hebben we gesleuteld om de deelnemers een nieuwe uitdaging te geven. Omstreeks 22.30 uur weten we wie de leider is na de eerste dag.”

Zaterdagmorgen is de start voorzien om 7.40 uur. “Er staan drie identieke omlopen op het programma die goed zijn voor zo’n 138 kilometer tegen de klok. Omstreeks 20.43 uur wordt dan de uiteindelijke winnaar op het podium verwacht. Het podium en het rallycentrum bevinden zich traditiegetrouw bij JB Motorsport in de Zwaaikomstraat in Roeselare. Ons uniek aanbod is nog steeds dat de servicezone en de spektakelproef Zoning beiden op wandelafstand van het rallycentrum liggen. Als de toeschouwers de veiligheidsvoorschriften respecteren en de zon voor een mooi nazomertje zorgt, dan zal ik zaterdagavond een tevreden wedstrijdleider zijn”, besluit Christof Seynaeve.