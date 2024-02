Nieuwpoortenaar Stefaan Stouf en Hoogledenaar Joris Erard winnen de Legend Boucles in Bastenaken

Nieuwpoortenaar Stefaan Stouf en Hoogledenaar Joris Erard hebben in Bastenaken de Legend Boucles gewonnen, de eerste grote afspraak van het nieuwe autosportseizoen.

Voor Stouf en Erard was het de tweede opeenvolgende zege in de grootste regelmatigheidsrally van het land en de derde in totaal.

Het duo kwam zondagmiddag aan de leiding nadat merkgenoot Ghislain de Mévius aan de kant moest met een defecte aandrijving. Ondanks een fout op de voorlaatste proef hield Stouf nog net genoeg voorsprong over op een oprukkende Guino Kenis (BMW 325i) en zijn West-Vlaamse navigator Bjorn Vanoverschelde.

“Het was zeker een moeilijke dag”, sprak Stouf na afloop. “Gisteren maakte ik al een fout en vandaag nog één. Guino Kenis was heel sterk en het was moeilijk om zijn ritme te volgen. Ik win met amper vier seconden. Het is niet veel… maar het is genoeg!” (JDH)