Koning Auto regeert dit weekend in de Westhoek

Het is weer volop rallytijd in Ieper en omstreken. De temperatuur steeg donderdagavond al met forse rukken tijdens de shakedown in Nieuwkerke, met een meer dan bevredigende publieke opkomst, en drankjes en braadworsten die heel vlot over de toonbank gingen . De piloten hadden er duidelijk ook zin in, met een spannende Qualifying Stage bepalend voor de startorde op vrijdag. De Fransen Stéphane Lefebvre en Adrian Formaux gaven de Belgen het nakijken.

Voor Lance Alleweireld was het een heel speciale avond, gezien de 18-jarige Nieuwkerkenaar, die lijdt aan de ziekte van Duchenne, zijn grote rallyvuurdoop kreeg naast ex-wielerkampioen Tom Boonen in een heuse Porsche.

En net zoals voor het hele weekend, waren de politiediensten uitdrukkelijk aanwezig om allerlei verkeers-en andere inbreuken te beboeten.

Dikke rijen fans

De logiesverstrekkers zijn in de brede Westhoek allemaal volgeboekt, en wie nog op zoek was naar een vrij bed moest hiervoor kilometers ver uitwijken. Bij de restaurants, café’s en eethuizen is het alle hens aan dek, en de terrassen zaten al van in de voormiddag goed vol. Deze middag werd de Ardeca Ypres Rally op gang getrokken met de handtekeningsessie, waarbij de toeschouwers in dikke rijen stonden te wachten voor een gehandtekende foto of poster van hun idolen. Tegen de klok van 15.30 uur volgde de ceremoniële start en liet schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) de startvlag naar beneden dwarrelen.

Settelen op leuke locatie

Peter Louagie (Ieper) en Ignace Langouche (Poperinge) trekken al ruim 20 jaar samen naar de rally. “Voor ons is dit een jaarlijkse traditie, en na wat rondkijken op de Grote Markt trekken we naar de klassementsproef van Mesen. Vroeger waren wij ook zo gek om 10 à 15 wagens te bekijken en van hot naar her te koersen. Nu blijven we de twee rondes ter plaatse, settelen ons op een leuke plaats en zien alle deelnemers doorkomen. Na de twee laatste edities mis ik wel een beetje de afwezigheid van de WRC-rijders. Dat was echt de “Champions League” van het rallygebeuren.”

Davy Vanneste

Mario Desimpelaere uit Beselare houdt het vandaag enkel bij een bezoekje aan de assistentiezone, morgen kiest hij dan voor enkele klassementsproeven ter plaatse te volgen. “Gewoon uit interesse voor de rallysport, met een beetje voorliefde voor de West-Vlamingen. En in het bijzonder dan Davy Vanneste, voor wie ik vroeger nog assistentie heb gedaan.” Voor de kennis van Mario, Yves Maesele uit Deinze, is het ‘werkdag’. “Ik behoor tot het team van SXM, die instaan voor de assistentie van onder andere de wagens van Vanneste en Vincent Verschueren. Mijn taak is vrij algemeen, van de wagens ter plaatse brengen tot het opslaan en afbreken van de nodige infrastructuur.”

Junior Planckaert

Ook Luc Rousseau en Gerda Verhack uit Ieper, en kleinzoon Sieben Eeckhout uit Diksmuide, tekenden present. “Vroeger moest ik als bakker flink wat werken om alle bestelde broodjes klaar te krijgen, die enkele uurtjes later werden verkocht op de Markt. Nu kan ik genieten van de rally zelf. Eventjes hier wat rondneuzen, om dan naar de proeven van Westouter en Kemmelberg te trekken. We supporteren zowat voor iedereen die blijkt geeft van wat stuurmanskunsten. Het viel mij overigens op dat Junior Planckaert flink wat monden wist te snoeren tijdens de qualifying stage gisteren. Hij toonde aan dat hij zeker uit het goede rallyhout is gesneden. Langs de ene kant is het misschien spijtig dat de WRC’s er niet zijn. Maar ik voel nu wel dat we terugkeren naar de sfeer van vroeger, waar je gewoon tussen de servicestanden kunt laveren. En dat had en heeft nog altijd een unieke sfeer, met de Grote Markt als mooi decor.”