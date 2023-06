KIJK Leider Stéphane Lefebvre komt met de schrik vrij na spectaculaire crash in rally van Ieper

Stéphane Lefebvre kwam vrijdagavond ongedeerd uit een spectaculaire crash op de KP Mesen-Middelhoek 2. De Fransman stond op dat moment aan de leiding in de Ypres Rally.

De Westhoek wordt dit weekend gedomineerd door brullende motoren. Nadat donderdagavond de shakedown van de Ypres Rally plaatsvond in Nieuwkerke, werd vrijdagavond het eerste gedeelte van de rally afgewerkt op de smalle Westhoekwegen. Dat resulteerde al in enkele stevige crashes. Zo moest de KP Kemmelberg 1 stilgelegd worden nadat Junior Planckaert van de baan ging, maar het was Stéphane Lefebvre die voor de meest opmerkelijke crash zorgde.

De Fransman is de grote favoriet voor de eindwinst én was op dat moment ook leider. Op KP Mesen-Middelhoek 2, de zevende en voorlaatste proef van vrijdagavond, ging hij echter spectaculair van de weg. Dat is te zien op beelden die de rallywebsite Rallylovers kon vastleggen. Volgens de eerste berichten zouden zowel piloot als copiloot ongedeerd zijn. De rally van Ieper duurt nog tot zaterdagavond.