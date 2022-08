Dankzij Ypres Rally National verschijnen alle categorieën uit het BK aan de start: “Blij dat we op die manier kunnen deelnemen in Ieper”

Wie na de laatste deelnemer van de WRC-wedstrijd opnieuw een 0-wagen ziet passeren, hoeft niet meteen te schrikken. Met de Ypres Rally National staat dit jaar nog een tweede wedstrijd op het programma. De nieuwe nevenwedstrijd biedt plaats aan alle wagens die niet of niet langer in het WK thuishoren.

Vorig jaar zorgde de intrede van de Ypres Rally in het WK ervoor dat bepaalde klassen uit het Belgisch kampioenschap zich niet konden meten in Ieper. De Belgische normen voor sommige wagens komen namelijk niet helemaal overeen met de FIA-normen uit het WK of EK. Geen Historics, groep M-wagens of auto’s met verlopen homologatie (groep E) dus in de WK-wedstrijd, en bijgevolg moesten vooral een pak streekrijders aan de kant blijven in Ieper. Eén uitzondering: Historics uit klasse HC4, zoals de FIA-gekeurde BMW M3’s, konden dan wel weer terecht in het WRC. Om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven de Ieperse proeven te betwisten, werd daarom de Ypres Rally National in het leven te roepen. De wedstrijd doet daarmee een beetje denken aan de Ypres Cats Rally, die in 2005 georganiseerd werd in de marge van de EK-rally.

De wedstrijd is enkel voorbehouden voor deelnemers die niet in de WK-wedstrijd terecht kunnen. Wie dus bijvoorbeeld over een Rally2- of Rally4-wagen beschikt, wordt als het ware ‘verplicht’ om voor het WRC te kiezen. De Ypres Rally National volgt niet de hele wedstrijd, maar enkel de eerste twee wedstrijddagen in het spoor van de WK-wedstrijd. Na zestien proeven en 230 km tegen de klok volgt zaterdagavond omstreeks 21 uur het eindpodium op de Ieperse Grote Markt. Op dat moment zal er ook een klassement worden opgemaakt voor de categorieën waarvan deelnemers verspreid zijn over de twee wedstrijden, zoals het Historic BRC en de BRC Master Cup.

Evo-duel

De deelnemerslijst van de Ardeca Ypres Rally National telt in totaal zo’n dertigtal teams. Niet alleen zorgen de streekrijders voor het overgrote aandeel inschrijvingen, ze vullen ook mee de favorietenrollen in. Het wordt vooral uitkijken naar een mogelijk duel tussen Pollinkhovenaar Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X R4) en Poperingenaar Filip Pyck (Mitsubishi Lancer Evo X). Boone verkeert in een uitstekend ritme, terwijl Pyck kan rekenen op de ervaring van maar liefst 27 deelnames. Antwerpenaar Tom Ceuppens, een habitué van de populaire M-Cup, is met zijn BMW 1-reeks een derde serieuze podiumkandidaat.

Naast onder andere Brecht Lievens (BMW E36) en Michaël Pittellioen (BMW Compact) maakt ook Damon Noyelle (Renault Clio) kans op een dichte ereplaats. De Zuidschotenaar stond vorig jaar nog aan de start met een Peugeot 208 R2 in de WK-wedstrijd. “Vorig jaar huurden we een wagen, dit keer starten we met onze Renault Clio R3”, vertelt hij. “We hebben nog even getwijfeld of we opnieuw een wagen gingen huren voor het WRC, want jammer genoeg is onze eigen wagen twee jaar buiten homologatie om nog in het WK mee te rijden. Er zijn voor enkele wagens uitzonderingen gemaakt, zoals de BMW’s, wat ik zeker begrijp omdat ze spectaculair zijn, maar voor ons helaas niet. We zijn toch al heel blij dat we zo kunnen deelnemen in Ieper. We hebben nog even proberen lobbyen bij Alain Penasse om ook de derde dag te kunnen rijden, maar dat bleek onmogelijk door de timing.”

Vleugje Historic

Na een geslaagd seizoensbegin met onder meer een elfde plek in de ORC Rally hoopt Noyelle zich ook in zijn thuisrally te laten opmerken. “Boone en Pyck springen er wel wat uit”, gaat hij verder. “Het zou natuurlijk mooi zijn mochten we op het podium kunnen finishen, maar je moet ook wat realistisch zijn. Er zitten wel nog wat snelle namen bij, maar anderzijds ook piloten die Ieper nog nooit reden. Het is ondertussen mijn derde deelname als piloot en ik reed ook als eens mee als copiloot. Jammer wel dat Nico Denys uiteindelijk toch niet meedoet, anders konden we nog een mooi Clio-duel uitvechten.”