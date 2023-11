Bjorn Syx sluit rallyseizoen af in 6 Uren van Kortrijk

Komend weekend sluit de 6 Uren van Kortrijk traditiegetrouw het West-Vlaamse rallyseizoen af. Bjorn Syx, recent nog winnaar van de Hemicuda Rally, is een van de outsiders voor het podium.

Drie wedstrijden heeft Bjorn Syx ondertussen achter de rug met zijn Citroën C3 Rally2, een wagen die hij steeds beter onder de knie krijgt. “We hebben intussen een goed gevoel in de wagen”, vertelt Syx. “De beleving en sensatie zijn iets minder dan met de BMW M3, maar de wagen is in elk geval betrouwbaar en dat geeft ook voldoening. Voor ons is het momenteel de beste wagen die voorhanden is.”

Na winst in de Hemicuda Rally van Koekelare krijgt Syx in Kortrijk zowat alle West-Vlaamse en Oost-Vlaamse toppers tegenover zich. “In Koekelare hadden we misschien nog wat geluk met een minder sterk deelnemersveld, maar dat zal in Kortrijk een ander paar mouwen zijn”, gaat Syx verder.

Top vijf

“Het is duidelijk dat Niels Reynvoet er als favoriet vertrekt. Vincent Verschueren is natuurlijk ook altijd heel sterk in Kortrijk. We hopen ons misschien wat te kunnen meten met hem, net als met Davy Vanneste en Melissa Debackere. We kijken ook wel uit naar een mogelijke strijd met Gilles Pyck. Een plek in de top vijf is toch wel het doel en met wat geluk zit er misschien een podium in. Dat zou al heel mooi zijn.”

Voor Syx en copiloot Ari Vanrobaeys ligt de focus dit weekend ook op het verder ontdekken van de afstellingen. “We hadden vooraf nog een test willen uitvoeren, maar die viel in het water. Het zal dus tijdens de wedstrijd wat experimenteren worden. We hebben geen bijstand van een ingenieur, maar proberen zelf met het team alsmaar bij te leren. Hopelijk kunnen we met een goed gevoel de winter in om daarna het nieuwe seizoen te beginnen in de Rally van Haspengouw. Wellicht gaan we enkele BK-wedstrijden afwisselen met VAS-wedstrijden in de streek, want die zijn ook belangrijk voor de sponsors”, aldus Bjorn Syx. (JDH)