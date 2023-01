PK veldlopen, bisnummer voor Goudeseune?: “Ideale wedstrijdprikkel richting vervolg CrossCup”

Jonathan Goudeseune (24) start zondag als titelverdediger tijdens het PK veldlopen in Roeselare op de lange cross bij de senioren. Hij ziet het als een ideale voorbereiding voor de CrossCup-manches van Hannuit, Diest en Brussel. In het pisteseizoen wil hij onder meer zijn PR op de 5.000 meter verbreken.

Jonathan Goudeseune (FLAC Ieper) won vorig jaar het PK veldlopen in Eernegem voor Steven Casteele en Simon Mestdagh. Dit jaar wil hij zijn titel verlengen in Roeselare. De start is komende zondag om 14.05 uur en de afstand bedraagt 9.450 meter.

“Ik voel geen extra druk, want ik heb het al eens gewonnen”, reageert Jonathan ontspannen. “Net als de voorbije weken zat ik aan 85 à 100 trainingskilometers en ik ondernam nog een inspanningstest. Ik zie het PK als een wedstrijdprikkel richting het verdere verloop van de CrossCups. Er resten nog manches in Hannuit, Diest en Brussel. Bij die laatste twee is het respectievelijk het Vlaams en Belgisch kampioenschap en daar hoop ik op een top tien.”

Modderig parcours

Jonathan liep eerder deze veldloopcampagne al de CrossCup in Roeselare, maar het parcours zal er zondag toch anders uit zien. “We zullen meer in het bos lopen en minder langs de voetbalvelden. Het zal er wellicht modderig bij liggen. Normaal is Roeselare niet mijn beste parcours, maar een PK is altijd een andere wedstrijd. Tijdens de CrossCup was ik de eerste West-Vlaming, maar dat is uiteraard geen garantie.”

10.000 meter

Jonathan ziet zijn grootste concurrent in zijn vriendenkring. “Steven Casteele en Simon Mestdagh starten blijkbaar niet, dus wordt trainingsmaat Lukas Outtier mijn grootste concurrent. Hij kwam nog maar net terug van een hoogtestage uit Kenia. Het is nog afwachten hoe hij dit zal verteerd hebben”, aldus Jonathan, die werkt bij Ecubel en na het veldloopseizoen ook op de piste wil schitteren.

“Dit jaar mik ik voor het eerst op de 10.000 meter en wil ik verder nog mijn PR op de 5.000 meter breken. Dat staat nu op 14’09” en ik wil graag onder de 13’50”. Een 10.000 loop ik wellicht in het Franse Pacé of het Nederlandse Leiden. Voor de 5.000 mik ik op de IFAM in Oordegem of Next Generation Meeting in Nijmegen. In aanloop zou ik graag nog een stage inlassen in het bekende stageoord Font Romeu”, besluit Jonathan.