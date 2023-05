Philip Milanov voor het eerst in vijf jaar voorbij 65m

Philip Milanov heeft zaterdag het discuswerpen gewonnen bij de Flanders Cup atletiek in Lokeren. Hij kwam tot 65m19 en rondde zo voor het eerst sinds 2018 de kaap van de 65 meter.

Er lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor de ondertussen 31-jarige Bruggeling. Zijn nationale record staat al sinds 2016 op 67m26. In dat jaar won hij ook zilver op het EK in Amsterdam. Een jaar eerder pakte hij ook zilver op het WK in Peking. De afgelopen zes jaar haalde hij zijn oude niveau niet meer.

Gevraagd naar de reden voor zijn huidige, mooie niveau, moet Milanov niet lang nadenken. “Mijn vader zit in India, waar hij is benoemd tot assistent-bondscoach”, zegt hij. “Het gaat hem daar goed af, maar het gaat mij ook goed af om thuis zonder hem te leven en te trainen. Ik ben oud genoeg om voor mezelf te zorgen. Of het niet moeilijk is zonder coach? Nee, ik heb genoeg ervaring. We hebben altijd op gevoel getraind, dus ik voel mijn lichaam goed aan.” In het verleden was er al veel kritiek op de trainingsmethodes van vader-coach Milanov en kwam er zelfs druk vanuit verschillende bonden op zoon Philip om te breken met vader Emil, maar dat gebeurde nooit.

Milanov lijkt zich nog weinig zorgen te moeten maken om zijn kwalificatie voor het WK in Boedapest in augustus. De limiet staat op 67m00, maar als hij dit niveau volhoudt, is hij er altijd bij via de ranking. “Ik ben veel punten aan het verzamelen”, weet hij zelf ook. “Ik hoop dit seizoen op 66 meter en dan mag ik volgend jaar weer aan mijn Belgisch record denken.”