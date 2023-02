Nieuw parcours tijdens Ieperse veldloop: “We hopen meer dan 500 atleten te verwelkomen”

Zondag 5 februari ontvangt Flac Ieper weer heel wat sportievelingen in en rond de sportzone van Ieper. Grote nieuwigheid dit jaar is het parcours.

Flac Ieper-voorzitter Ives Goudeseune kijkt reikhalzend uit naar zondag. De Grote Prijs Stad Ieper is al aan de 57ste editie toe. “Dit jaar met een nieuw parcours”, vertelt Ives. “We kiezen voor een parcours dat meer lijkt op dat van de scholenveldloop en het brengt minder verhuiswerk met zich mee. Op het vorige parcours moesten we bijvoorbeeld elektriciteit opwekken uit een dieselmotor. Het is dus een logistiek voordeel.”

De locatie is de Leopold III-laan 16 in Ieper. “Het nieuwe parcours ligt in de openbare ruimte die niet afsluitbaar is. Het is moeilijk om alle toegangsposten te controleren. Daarom betalen de atleten iets meer inschrijving: 5 euro in plaats van 3 euro. Flac-leden betalen de helft. Aan de andere kant hoeven supporters dit keer geen inkom te betalen.”

“Het aantal deelnemers is momenteel nog moeilijk in te schatten, want ze kunnen nog inschrijven tot zaterdagavond. Vorige week in Poperinge kwamen er de laatste week nog 250 atleten bij. Ik hoop dat we ergens rond de 500 à 550 deelnemers zullen hebben. Onze topeditie was rond de 700. Uit eigen club is het onder meer uitkijken naar de zusjes Van Hollebeke.”

Parking Picanol

Voor, tijdens en na de cross kan Ives rekenen op een trouw team medewerkers en vrijwilligers. “Het is een hele boterham, maar onze werkgroep levert mooi werk. Op de dag zelf tellen we ongeveer 70 medewerkers. De bar voorzien we in sporthal 2 en om de parking van het sportcentrum te ontlasten – er is ook nog het PK judo – mogen we gebruikmaken van de parking van Picanol. Daar zijn we het bedrijf heel dankbaar voor.”

Ook de komende maanden zijn er nog enkele meetings gepland bij Flac Ieper, dat qua ledenaantal weer in stijgende lijn gaat. “We tellen 200 leden en ik zie telkens veel volk op training en tijdens de wedstrijden. In augustus plannen we ook weer een stage in Herentals. Tussenin is er onder meer onze Spring Time Meeting op 16 april.”