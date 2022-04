Julien Durnez presteert sterk op jeugdmeeting: “Ik wil me amuseren als ik loop”

Zaterdag 16 april vond op de atletiekpiste in de Leopold III-laan in Ieper de Spring Time Meeting plaats. De organisatie was in handen van FLAC Ieper. Er namen zowat 170 jeugdige atleten deel aan het evenement, waaronder een vijftiental jongens en meisjes van de plaatselijke atletiekvereniging.

Een van de atleten die opviel door zijn prestaties was Julien Durnez (15) uit Zillebeke. In de 100-meterwedstrijd won hij overtuigend zijn reeks, terwijl hij tweede werd op de 200 meter. “Ik ben tevreden met mijn resultaten, want ik ben pas eerstejaarsscholier waardoor ik het moest opnemen tegen heel wat jongens die een jaar ouder zijn. Ik ben eerder toevallig lid geworden van de atletiekvereniging. Via omnisportkampen maakte ik kennis met atletiek. De begeleiders hadden snel door dat ik aanleg had en zo is alles begonnen.”

De jonge Zillebekenaar, die school loopt in het VTI in Ieper, schuwt de trainingsarbeid niet. “Ik train vier keer per week gedurende twee uur. Als je beter wil worden als atleet, moet je regelmatig bezig zijn met je sport. Ook tijdens de vakantie doe ik er alles aan om mijn conditie te onderhouden. Momenteel ben ik nog niet echt bezig met records, maar ik vind het wel leuk om regelmatig deel te nemen aan een meeting om me te meten met andere jongens. Pas dan heb ik een goed idee van mijn eigen niveau.”

Voor Julien Durnez was de coronaperiode eigenlijk geen slechte zaak. “Toen alle andere activiteiten verboden waren, heb ik veel getraind en heb ik heel wat progressie gemaakt. Twee jaar geleden nam ik toch nog geen deel aan wedstrijden. Ik vond het bijgevolg niet erg dat er geen meetings plaatsvonden. Zo kon ik me volledig focussen op mijn persoonlijke training. Voorlopig vind ik het heel belangrijk om me te amuseren. Atletiek is een leuke hobby en dat wil ik liefst nog een hele tijd zo houden.” (PDC)