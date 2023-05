Jarl Van de Weghe (FLAC Ieper) valt ondanks blessure in de prijzen: “Hopelijk kan ik looptrainingen snel hervatten”

Jarl Van de Weghe pakte onlangs nog twee zilveren medailles op het PK in Tielt bij de cadetten. Zowel in het speerwerpen als het kogelstoten was hij de op een na beste. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de jonge atleet sukkelt al een hele poos met een vervelende beenblessure.

Jarl stamt uit een sportief gezin. Mama Saskia De Splenter (41) is aangesloten als atlete bij FLAC Ieper. Ze was ook een tijdje trainster. Papa Andres Van de Weghe (46) is bestuurslid bij FLAC Ieper en een fervent padeller en fietser. Jongere broer Thor (11) basket bij SKT Ieper. “Ik begon een zevental jaar geleden in het derde leerjaar met atletiek”, vertelt Jarl, die afgelopen vrijdag 14 kaarsjes mocht uitblazen. Hij was de voorbije jaren een talentvol meerkamper tot een hardnekkige blessure de kop opstak. “Ik combineerde verschillende disciplines en was een poosje sprinter. Maar sprinten kan op dit moment niet door een blessure. Dit is wellicht te wijten aan een groeispurt.”

Van hiel tot heup

“Het begon met pijn aan de hiel en nu situeert het zich aan de knie en de heup. Daarom beperk ik me voorlopig tot werpnummers. Op het PK in Tielt kon ik bij de cadetten twee keer zilver pakken met 32,69 meter in het speerwerpen en 12,53 meter in het kogelstoten. In het kogelstoten gooide ik voor het eerst met een kogel van 4 kg. Ik ben best tevreden over mijn techniek en explosiviteit, terwijl mijn techniek in het speerwerpen nog voor verbetering vatbaar is. Op het PK zat er misschien wel een eerste plaats in. Intussen gooide ik de speer in de interclub in Kessel-Lo net geen 36 meter ver. Samen met coach Pascal Plets train ik elke vrijdag op de werpnummers.”

Niet forceren

Jarl ziet stilaan wat licht aan het einde van een lange tunnel. “Het gaat nu iets beter en ik hoop stilaan weer de looptrainingen te hervatten. Ik verlang alleszins om weer sprinttrainingen te doen, maar ik besef tegelijk dat ik het niet mag forceren en ik geleidelijk weer moet opbouwen. Intussen ga ik ook af en toe naar de kinesist. Sowieso zal ik de komende weken minder wedstrijden doen, want de examens zijn in aantocht. Ik volg het tweede jaar Latijn in het Lyceum in Ieper”, aldus Jarl.

Ook mama Saskia hoopt dat Jarl stilaan weer de oude is. “Jarl was heel sterk in zijn eerste jaren als atleet, maar corona en groeipijnen zorgden ervoor dat hij op de sukkel raakte. We hopen dat hij snel weer zijn oude niveau kan halen”, vertelt ze. (API)