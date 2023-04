Brugge haalt Belgisch kampioenschap atletiek binnen: “Ideale kans om alle toppers aan het werk te zien!”

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli zal het Allianz Belgisch kampioenschap atletiek op de site van Sport Vlaanderen in Brugge plaats vinden. Toppers als Nafi Thiam, de Belgian Tornado’s en onze West-Vlaamse Philip Milanov zullen er hun opwachting maken. De praktisch organisatie is in handen van Olympic Brugge

Brugge haalt opnieuw een groots sportief evenement binnen. Het Belgisch Kampioenschap atletiek, de hoogmis van de atletieksport in ons land, vindt op zaterdag 29 en zondag 30 juli plaats op de site van Sport Vlaanderen – het vroegere Bloso – in deelgemeente Assebroek.

Deze keer niet in Brussel

Gebruikelijk heeft dit Belgisch kampioenschap plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel maar dit was door werkzaamheden en andere boekingen niet beschikbaar dit jaar. Daarom werden kandidaat-organisatoren gezocht onder de vele atletiekclubs in Brugge. En Olympic Brugge bleek hiervoor dus het sterkste dossier te hebben voorgelegd.

“We willen Brugge nog meer op de kaart zetten als internationale sportstad” – burgemeester Dirk De fauw

“Dit Belgisch kampioenschap vormt de ideale gelegenheid om Brugge nog meer op de kaart te zetten als internationale sportstad”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “En tegelijkertijd kunnen we ook de toeristische troeven van de stad uitspelen. Met grote evenementen zoals het WK Wielrennen, de voorbije Ronde van Vlaanderen maar ook met onder meer Europees voetbal en internationale roeiwedstrijden laat Brugge zien dat er ambitie en enthousiasme is om dit soort (inter)nationale sportieve evenementen een plaats te geven.”

Toppers als Thiam

Voor het Belgisch kampioenschap atletiek worden zowat 650 atleten uit alle hoeken van het land verwacht. Volgens organisator Olympic Brugge zullen er naar zo’n schatting zo’n 2.000 toeschouwers opdagen. De bestaande tribune zou dan ook uitgebreid worden zodat er toch een 500-tal zitplaatsen zullen zijn. Omdat het Belgisch kampioenschap, gelet de datum, voor nationale toppers de laatste kans om ofwel de limiet voor deelname aan het WK te halen, wordt verwacht dat alle nationale toppers in Brugge zullen aanwezig zijn. Denk dan aan Nafi Thiam, Noor Vidts, Ben Broeders, Jolien Boumkwo en de Belgian Tornado’s.

West-Vlaams talent

Ook lokale of West-Vlaamse atleten zoals Philip Milanov, Alexander Doom of Helena Ponnette zullen wellicht present zijn. Schepen van sport Franky Demon (CD&V) wijst erop dat de atletieksport altijd sterk heeft geleef in Brugge.

“Onze stad en Olympic Brugge in het bijzonder hebben door de jaren heen al heel wat succesvolle atleten voortgebracht, zoals Julien Saelens, Emiel Pauwels, Jacques Serruys, Denise Alvoet, Frank Verhelst, Peter Daenens en Alessandro Van de Sande”, klinkt het. “Ook belangrijk om mee te geven is dat ook de sporters met een beperking hier hun Belgisch kampioenschap zullen betwisten. Zo wordt onder meer Peter Genyn verwacht. Hij keert zo terug naar de piste waar hij enkele jaren terug het wereldrecord op de 100 meter wheelers verbrak. Als Stad steunen de we de organisatie van het BK in Brugge dan ook graag met een subsidie van 10.000 euro voor het dragen van de organisatiekost.”

“Dit wordt zonder twijfel hét hoogtepunt in het bijna 90-jarig bestaan van Olympic Brugge” – voorzitter Frank Verhelst

Voorzitter Frank Verhelst van Olympic Brugge ten slotte toont zich bijzonder verheugd dat de Brugse vereniging de organisatie heeft binnen gehaald. “Dit wordt zonder twijfel hét hoogtepunt in het bijna 90-jarig bestaan van Olympic Brugge. Voor al onze leden, in het bijzonder de jeugdleden, vormt dit ook een uitgelezen kan som de Belgische toppers, die voor velen een voorbeeld zijn, van dichtbij aan het werk te zien. Dit zal hen ongetwijfeld een boost geven in de beleving en het opbouwen van hun eigen carrière in de atletiek.”