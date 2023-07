BK atletiek in Brugge verwacht heel wat Belgische toppers

In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 juli is er in Brugge het Allianz Belgisch kampioenschap atletiek, alle categorieën en voor atleten met een beperking. Dit evenement door de Stad Brugge en de plaatselijke atletiekvereniging Olympic Brugge vindt plaats op de atletiekpiste Julien Saelens van Sport Vlaanderen in Assebroek. Verspreid over twee dagen worden daar zowat 650 atleten uit alle hoeken van het land verwacht.

Het WK atletiek vindt dit jaar plaats in Hongarije van 19 tot 27 augustus. Op die manier vormt het BK in Brugge voor nationale toppers de laatste kans om ofwel de limiet voor deelname aan het WK te halen, of om voldoende punten te scoren op de internationale ranglijsten om via die weg een selectie voor het WK af te dwingen.

Nationale, maar ook West-Vlaamse toppers

Om die redenen wordt dan ook verwacht dat alle nationale toppers in Brugge zullen aanwezig zijn: Nafi Thiam, Noor Vidts, Ben Broeders, Jolien Boumkwo, Cynthia Bolingo, de Belgian Tornado’s, maar ook lokale of West-Vlaamse atleten zoals Philip Milanov, Alexander Doom of Helena Ponnette zullen wellicht present zijn.

Het ziet er ook naar uit dat een aantal atleten van Olympic Brugge zich zullen weten te kwalificeren voor deelname aan dit BK, waardoor er ook heel wat lokale aandacht naar dit BK zal gaan.

Atleten met een beperking

Naast de aandacht voor de vele toppers is er tegelijk ook aandacht voor atleten met een beperking. Ook zij zullen er hun Belgisch kampioenschap betwisten. Zo wordt onder meer Peter Genyn verwacht, die terugkeert naar de piste waar hij enkele jaren terug het wereldrecord op de 100m wheelers verbrak. Hij werd de voorbije week overigens wereldkampioen in diezelfde rolstoelsprint.

“Sportief feest”

Franky Demon, Brugse schepen van sport: “De sportieve spanning stijgt in onze stad. Het BK is het summum van de Belgische atletiek. Dat we het binnenkort in Brugge mogen verwelkomen, is uniek. We kijken er dan ook reikhalzend naar uit. We maken er, samen met Olympic Brugge, de vele atleten en supporters een ongezien sportief feest van. De Stad Brugge zorgt voor logistieke ondersteuning voor dit BK, maar er wordt ook een éénmalige financiële toelage toegekend van 10.000 euro voor het dragen van de organisatiekost.” (ACR)