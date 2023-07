Atletiekclub Flac Ieper hoopt zondag 120 deelnemers te verwelkomen op zijn vakantiemeeting

Flac Ieper organiseert op zondag 9 juli opnieuw een vakantiemeeting. Ook Jacques Devos (75) zal er weer bij zijn als verantwoordelijke van alle technische installaties.

De Flac-koepel startte op rond de eeuwwissel en Jacques Devos is er al van bij het begin bij. “Ik ben 20 jaar voorzitter geweest van de koepel, dat zes kernen omvat: Ieper, Poperinge, Wervik, Roeselare, Izegem en Oostkamp. Sinds enkele jaren nam Kathleen Phlypo het voorzitterschap over. Nu ben ik bestuurslid bij Flac Ieper”, aldus Jacques, die een rasechte Ieperling is en vroeger voetbalde.

“Ik was destijds actief als speler van Cercle Sportief Ieper. Nu ben ik nog een grote sportfan en volg ik onder meer de internationale atletiekmeetings op de voet.”

Zondag staat Jacques paraat tijdens de vakantiemeeting op de Ieperse piste. “Ik sta in voor alles wat met technische installaties te maken heeft. Denk maar aan de elektronische tijdopname, de verbindingen van de scoreborden, aankomstdetectie, camera’s, enzovoort”, zegt Jacques.

“Als je een meeting wil organiseren, komt er toch wat bij kijken. Je moet op de hoogte zijn van alle programma’s want tegenwoordig is alles computergestuurd. Gelukkig ben ik hier bevlogen mee, want het grootste deel van mijn professionele carrière was ik actief op de IT-afdeling van Picanol.”

Inschrijven

In april organiseert Flac Ieper traditioneel de Spring Time Meeting, zondag is het dus de vakantiemeeting. “Dit valt steeds in de buurt van 11 juli. Inschrijven kan tot zaterdagavond 8 juli om 23.59 uur via atletiek. nu. Je kan deelnemen vanaf cadet en we bieden zowel loopnummers, werpnummers en springnummers aan”, klinkt het.

“De eerste disciplines vangen aan om 14 uur. Het slotnummer is de 3.000 meter bij de mannen om 18.45 uur. Flac-leden nemen gratis deel, andere atleten betalen drie euro. Het publiek kan gratis langskomen. We verwachten ongeveer 125 atleten, onder wie 70 à 80 van de Flac-koepel. Deze meeting telt mee voor het Flac-zomercriterium en het Flac Bellewaerdeklassement. Zo stimuleren we de atleten om regelmatig deel te nemen aan de meetings.”