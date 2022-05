Turnster Margaux Daveloose (18) stopt met topsport: “Het mooiste is al achter de rug”

Ze is pas achttien, maar turnster Margaux Daveloose uit Assebroek heeft het al allemaal gezien en stopt met topsport. “Meer zit er niet meer in”, zegt de jongedame, die met Team Belgym een WK turnde en nipt de selectie voor de Olympische Spelen van Tokio miste. Nu studeert ze farmacie.

De internationale doorbraak kwam er in de zomer van 2017, met een deelname aan het EYOF, het Europees Olympisch Jeugdfestival. In 2019 debuteerde Margaux als senior, op de FIT-challenge, waar ze met haar team goud won. Iets later dat jaar maakte de gymnaste van Turnclub Varsenare-Oostkamp met een voorkeur voor de balk deel uit van de Belgische delegatie op het WK in Stuttgart, waar Team Belgym met een tiende plaats een selectie voor Tokio haalde. Ondertussen was Margaux in Brugge uitgeroepen tot Sportvrouw 2018; een jaar later won ze de Jeugdtrofee voor meisjes.

In juli 2021 werd de definitieve selectie voor de Spelen bekendgemaakt. Hoewel Margaux twee jaar lang de hele voorbereiding had meegedaan, maakte ze er uiteindelijk geen deel van uit.

Niet goed genoeg

“Ik was – uiteraard – ontgoocheld. Dat is voor iedere sporter een droom. Maar ik wist op dat moment dat ik er niet klaar voor was, om op de Spelen te staan. Ik was niet goed genoeg om bij de beste vier te zijn”, beseft ze.

“Deze sport heeft mij gemaakt tot de vrouw die ik nu ben. Het is een harde wereld, maar zolang je weet wat je zelf wil, is het heel mooi. Ik heb zoveel mooie wedstrijden achter de rug. Uiteindelijk zijn het niet die Spelen alleen die het verschil maken. Ik deed mee aan twee EK’s, één WK. Misschien was Stuttgart, waar we het olympisch ticket binnenhaalden, toch mijn mooiste moment. Als team stonden we heel sterk. Het is de wedstrijd waarvan ik het meest heb genoten.”

Ondanks de niet-selectie ging de Brugse turnster door. “Ik had toen voor mezelf wel uitgemaakt dat ik verder zou doen tot de dag dat ik er geen zin meer in had, tot ik voelde dat het mooiste in mijn carrière achter de rug was, en er niet meer in zat. Ik ben nu op een punt in mijn leven dat ik met nieuwe dingen wil beginnen.”

Studiepunten

“Ik ga de gymnasten in het Belgisch team zeker missen, omdat we elke week 24 uren, zeven dagen lang, met elkaar omgingen. Je leert veel van elkaar. We kwamen goed overeen. Ik blijf in Gent studeren, het contact met onder andere Nina Derwael is dus niet helemaal verbroken”, zegt Margaux. Dit jaar begon ze aan een eerste jaar bachelor farmacie. “In combinatie met topsport kon ik minder studiepunten opnemen. Dit ga ik nu volledig doen, en daarnaast ga ik training geven.”

Margaux trekt geregeld naar de fitness om haar lichaam wat te laten afbouwen. Op zaterdagmorgen geeft ze in Sport Vlaanderen in Assebroek training aan gymnasten van het vierde tot en met het zesde leerjaar. “Ik help Filine Verheire in de regioclub toestelturnen meisjes, uit de verschillende clubs in de regio Brugge.” (Alain Creytens)