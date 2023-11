Stef Vermeiren wint BK recreatief cyclocross in Aalbeke

Op zaterdag 11 november vond het Belgisch Kampioenschap recreatief cyclocross plaats op de terreinen van Grondwerken Devos Aalbeke. Meer dan 350 crossers vonden hun weg naar de Kobbestraat 22 om de landstitel proberen te veroveren. Na een week met veel regen bleef het tijdens het kampioenschap droog, maar het terrein lag er als een grote modderpoel bij.

De meeste toeschouwers hadden hun regenlaarzen aangetrokken. Voor de deelnemers had de staat van het terrein een invloed op hun prestaties.

“Het was meer een veldloop dan een cross. Op zo’n parcours kan ik niet beter presteren”, vertelt Braïn Vullers (23) die een elfde plaats behaalde in de A-reeks. Voor Stef Vermeiren (21) speelde het terrein in zijn voordeel, want hij behaalde onverwachts de overwinning in de A-reeks. “Hoe meer lopen, hoe meer vreugde”, klonk het. Vermeiren was al enkele weken ziek, waardoor hij niet in topvorm verkeerde. “De voorbije crossen viel ik zelfs buiten de top tien, dus ik had het niet verwacht. Toen we eraan begonnen nam ik meteen een voorsprong. Elke keer wanneer ik even moest lopen, dacht ik dat ze me gingen inhalen, maar dat is nooit gebeurd”, aldus een glunderende Belgisch kampioen.

Snel schakelen

Ook organisator Detlef Decordier (23) is tevreden over het verloop van het kampioenschap. “Voor de opbouw van het parcours was het weer niet ideaal, maar dat het tijdens de crossen droog bleef, was een grote meevaller”, zegt hij.

Detlef kon meer dan 350 crossers en ongeveer 2.000 supporters verwelkomen tijdens het BK. Wel heeft hij enkele keren snel moeten schakelen om alles in orde te krijgen. “Onze geplande coverband Déjà Vu belde vrijdag af wegens ziekte. In allerijl zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Onze keuze is dan gevallen op Johnny Montero, een André Hazes-imitator”, gaat Detlef verder. Ook qua parkeermogelijkheden waren er even problemen. “De gemeente en de politie zijn ons snel bijgesprongen. We zijn blij dat we alles tijdig in orde hebben kunnen brengen voor deze mooie editie”, sluit de organisator af. (SV)