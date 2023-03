Rino Vanhooren stunt met zevende plaats op WK shorttrack

Tot en met zondag 12 maart heeft in Seoul het WK shorttrack plaats. Rino Vanhooren uit Brugge, lid van de plaatselijke BSC, mocht er starten op de 1500 meter, de langste individuele afstand en eindigde in de A-finale knap als zevende in 2:19’84.

Vrijdag schaatste de 26-jarige Vanhooren reeds een vlekkeloze kwalificatierit en samen met teamgenoot Stijn Desmet gleed hij naar de halve finales die op zaterdag werden afgewerkt. In die halve finale betwistte de Bruggeling voorin de strijd met de Nederlander Sjinkie Knegt. “Na een stevige duw moest ik echter mijn evenwicht terugvinden en verloor ik hierdoor mijn kwalificerende positie”, laat Vanhooren vanuit Seoul weten. De jury oordeelde echter dat de West-Vlaming wel een plek in de A-finale verdiende en werd aan het deelnemersveld toegevoegd.

In de A-finale probeerde Rino voorin mee te spelen, maar hij moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen en kwam als zevende over de finish. Het goud was voor de Koreaan Ji Won Park, zijn eerste officiële wereldtitel. Gevolgd door de Italiaan Pietro Zighel en de Canadees Pascal Dion. “Ik ben echt wel heel tevreden met hoe ik mijn ritten heb geschaatst. Ik weet nu waar ik moet werken voor dat extra procentje, om tot op de laatste meters mee te kunnen met de top”, aldus een tevreden Vanhooren.

Rino kon zich eerder op het WK met de mannenaflossingsploeg niet plaatsen voor de halve finale. Het Belgisch kwartet, met naast hem Adriaan Dewagtere, Stijn Desmet en Ward Pétré, eindigde na 5.000 meter in de eerste ronde (kwartfinale) pas als vierde en laatste in hun reeks. De overwinning ging naar Japan, voor China en Polen. Dat laatste land, derde, kwalificeerde zich op grond van de tijd bij de beste acht. Dat was ook het oogmerk van bondscoach Van Riel.

Na het WK wordt het shorttrackseizoen op 18 en 19 maart helemaal afgesloten met het Belgisch kampioenschap in Deurne. “Een gebeuren waar we ons in eigen land eens kunnen tonen, en de jongere groep willen inspireren. Stijn en Hanne Desmet zullen ook aanwezig zijn. De federatie wil er iets moois van maken. Beiden hebben ons land toch wel op de kaart gezet. En met de mixed relay zijn we in de wereldbekerranglijst derde van de wereld. Een primeur voor ons land”, besluit Vanhooren. (ACR)