Ray Lodens grijpt brons op EK jiujitsu

Na zijn oudere broers Ian (24) en Ryan Lodens (22) behaalde Ray Lodens (18) uit Knokke-Heist nu ook voor het eerst een medaille op een EK in jiujitsu. Het Europees kampioenschap voor de jeugd U16, U18 en U21 had plaats in het Franse Verquin. Het was de tweede keer dat Ray aan een EK deelnam en hij was goed voor brons in categorie Fighting -62kg.

Ray verloor zijn eerste ontmoeting tegen een Nederlander, won daarna van een Deen en een Roemeen om uiteindelijk voor het brons zijn landgenoot Abdellatif Chekoudri opzij te zetten. Van dezelfde club van Ray, Jitsu Kuo-Lung Knokke-Heist, was er in dezelfde leeftijdscategorie in -77kg een deelname van Bryan Vermeulen uit Maldegem. Hij eindigde als negende.

Voor de familie Lodens is het overigens dubbel feest. Zaterdag tijdens de 27ste Nacht van de Sport in het Casino van Knokke-Heist werden de broers gelauwerd met een trofee. Ray als belofte, Ryan als trainer en Ian als sportman van het jaar. Ian en Ryan Lodens kroonden zich de voorbije jaren zowel bij de jeugd als volwassenen respectievelijk negen en elf keer tot wereldkampioen. De laatste wereldtitel kwam er vorig jaar in Abu Dhabi. Ray verloor er toen in fighting in de kamp om het brons. Nu lukte het hem dus wel op Europees niveau.

De kustjongen doet ook aan skydiving in Moorsele, met de bedoeling in de voetsporen van zijn vader Pascal Lodens te treden, die als paracommando actief was. In het verleden deed de jongste Lodens aan karate en lag zijn interesse in jiujitsu niet zo hoog. De laatste drie jaar kwam daar verandering en krijgen Ian en Ryan dus nog enige navolging. Ryan is functioneert ondertussen als coach in het jiujitsu. Ian werkt als steward bij Brussels Airlines en neemt dit jaar afscheid van de sport. Dit gebeurt na de deelname aan de Combat Games, samen met Ryan, als eerste op de internationale ranking. De Combat Games heeft eind oktober in Riyadh in Saoedi-Arabië plaats.

