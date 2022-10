Peter Devriese is voorzitter van judoclub Tielt: “BK organiseren voor de uitstraling van de club”

Judoclub Tielt organiseerde eerder dit jaar al het BK van de jeugd en straks op zaterdag 5 november het BK voor senioren. “Voor de centen hoeven we dit niet te doen. Het is een eer om gevraagd te worden en het geeft de club ook uitstraling”, poneert Peter Devriese.

Bij het 60-jarig bestaan van de Tieltse judoclub in 2014 nam Peter Devriese de voorzittersfakkel over van Lucien Snauwaert. Hij had er 50 jaar als voorzitter op zitten. “Ik heb meteen gezegd dat ik die ambitie niet heb”, lacht Peter. “Lucien heeft hier trouwens tot zijn 82ste op de tatami gestaan. We behoren ook tot de oudste clubs van het land en mogen ondertussen al de titel koninklijk dragen. En op de oprichter na zijn nog heel wat mensen van het eerste bestuur in leven.”

Hoe belandde je zelf in de judowereld?

“Mijn oudere zus deed aan judo en zo ben ik ook begonnen in het eerste leerjaar. Heel lang geleden dus (lacht). Toen ik 18 jaar werd, eerst in het leger ging en daarna ging werken, ben ik even gestopt. Het heeft toen geduurd tot mijn dochter Delphine van de sport proefde en ook in het eerste leerjaar startte. Door ze te voeren en zo ook zelf naar de club te komen, kwam alles wat terug en kreeg ik opnieuw goesting om de sport te beoefenen. Aan wedstrijden neem ik niet meer deel, maar ik train nog. Zelf ben ik geen officieel trainer, maar als er eens een handje moet toegestoken worden dan spring ik natuurlijk bij. Zo ben ik nu ook partner van een jongedame die haar zwarte gordel wil halen. Zelf heb ik vier jaar geleden mijn zwarte gordel, eerste dan, binnengehaald.”

“Dag na het BK organiseren we nu een jeugdtornooi”

Sinds 1980 hebben jullie hier jullie eigen lokaal achter het zwembad. Waar trainde de club voordien?

“Op verschillende locaties. Zelf ben ik nog gaan oefenen in het Gildhof en in De Freinetschool. Maar daarvoor werd er ook getraind in de voormalige Titan-fabriek en boven een café. Maar dat heb ik zelf nooit meegemaakt. We hebben nu al ruim 40 jaar ons eigen lokaal. Dat werd ook eigenhandig en met eigen middelen geplaatst op een stuk grond dat we van de stad in concessie kregen. Na al die jaren is het ook al flink gerenoveerd: nieuwe ramen met dubbel glas, het dak is vernieuwd, het sanitair eveneens, er werd ventilatie aangebracht en nu en dan ook eens een likje verf uiteraard. Er wordt hier dagelijkse getraind. Ook de karateclub maakt gebruik van deze accommodatie.”

Hoe gaan jullie om met de stijgende energieprijzen?

“Ons warm water krijgen we via het zwembad, maar daarvoor krijgen we de rekening door natuurlijk. Ook ons elektriciteitsgebruik proberen we binnen de perken te houden, maar je kan moeilijk in het donker trainen. De verwarming moet ook niet hoog staan, want van judo krijg je zelf wel warm. Maar ook daar moeten we opletten voor blessures.”

Hoeveel leden telt de club nu?

“Een 135-tal waarbij een groot deel jeugd en ook opvallend meer meisjes. Dat is de jongste jaren toegenomen. Waar veel clubs een ledenverlies lieten noteren na corona zijn we daarentegen gegroeid. Ook op competitieniveau trachten onze mensen de jeugd warm te maken om aan te treden en ook dat lukt aardig.”

Jullie organiseerden in februari al het BK voor de jeugd en op 5 november het BK voor de senioren. Ook voor 2023 zijn beide organisaties aan jullie toegewezen. Wat moesten jullie daarvoor doen?

“We werden eigenlijk gevraagd door de federatie. Het is zo dat wij ondertussen al acht keer het Vlaams kampioenschap organiseerden en blijkbaar zullen we dat niet slecht gedaan hebben. Het BK jeugd van eerder dit jaar vond nog met coronamaatregelen plaats, publiek was dus niet toegelaten. Nu is dat wel het geval. Een BK voor senioren wordt normaal op één dag afgewerkt, maar de bond had nu een tweede dag voorzien omdat ze een mixed team-competitie wilden laten doorgaan. Dat is nu in laatste instantie afgeblazen. Maar omdat we de sporthal voor die dag toch gereserveerd hadden, zullen we nu op zondag 6 november dat gat invullen door een tornooi te organiseren voor U9, U11 en U13.”

(foto WME) © WMe by Wouter Meeus

Hebben jullie zelf deelnemers bij het BK voor senioren?

“Nee, jammer genoeg niet. Je kan ook niet zomaar deelnemen, je moet je daarvoor plaatsen via het Vlaams kampioenschap. Er zullen zich hier op zaterdag 5 november 112 van de beste Belgische judoka’s aandienen. Jeroen Casse, de broer van Matthias, zal van de partij zijn. Verder ook toppers als de ervaren Jasper Lefevere en de talenten Jarne Duyck en Karel Foubert.”

Kan iedereen een kijkje komen nemen?

“Zeker en vast. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Dat geld gaat trouwens niet naar ons, maar naar de federatie. De organisatie doen we niet voor de centen, wel voor de uitstraling van de club. Voor de organisatie hebben we een specifieke werkgroep opgericht en kunnen we een beroep doen op een 30-tal vrijwilligers.”

Waar halen jullie dan wel jullie middelen?

“Er zijn natuurlijk de lidgelden en ook onze trouwe sponsors. Verder organiseren we activiteiten. En we hebben hier ook onze eigen bar.”

Waarom zou je iemand de judosport aanraden?

“Het is niet meteen de makkelijkste, wegens erg technisch. Maar het is een sport waardoor je een uitstekende conditie krijgt. Kijk maar eens naar de judoka’s die deelnamen aan de Container Cup, die brachten het er niet slecht vanaf. We zien hier ook dat kinderen die eerder introvert zijn ontbolsteren. Of omgekeerd, gasten die het wat moeilijker hebben om zich in te tomen leren hier discipline. Maar niet enkel jongeren stappen in, ook op iets latere leeftijd kun je nog beginnen met de sport.”

Wie is Peter Devriese