Padeltalent Isaac Huysveld (16) uit De Panne wil volgend jaar grote stappen zetten: “In 2023 bij beste 300 ter wereld”

Het jonge padeltalent Isaac Huysveld heeft dit weekend nog twee belangrijke afspraken, in Luik en Soignies, maar blikt nu al tevreden terug op 2022. Voor volgend jaar wil hij richting de top 300 van de wereld en bestempelt hij het WK voor junioren als een van de belangrijkste afspraken.

Isaac Huysveld (16) heeft er weer een intens padeljaar op zitten. Het toptalent uit De Panne combineert zijn sport met zijn studies aan het Atheneum in Veurne, waar hij economische wetenschappen volgt in het vierde middelbaar. “Aangezien padel nog niet olympisch is, kan ik geen topsportstatuut afdwingen”, vertelt hij. “Ik heb wel een attest van de federatie en gelukkig is de school flexibel genoeg.”

Het padelseizoen loopt op zijn laatste benen. “Ik ben net terug van het Spaanse Mataro, waar ik train met Pablo Crosetti. Hij is de coach van de Argentijn Agustin Tapia, nummer drie van de wereld. In Mataro ben ik aangesloten bij NOX Junior International Team. We trainen daar zowel indoor als outdoor, en vliegen telkens vanuit Zaventem naar Barcelona. Mataro ligt op enkele tientallen kilometers van die grootstad. Ik ga vaak alleen, maar de laatste keer zijn mijn vader Steve en een kameraad mee geweest.”

Zijn vader is een belangrijke schakel. “Hij is mijn manager en zorgt ervoor dat ik zo comfortabel mogelijk mijn sport kan beoefenen. Of er nog padellers in de familie zijn? Mijn broer en zus hebben dat wel al enkele keren gedaan, maar niet zo intensief als ik.”

Hoogtepunt op EK

Isaac overschouwt alvast even het voorbije jaar.

“Het kan natuurlijk altijd beter, maar over 2022 ben ik best tevreden. Ik heb de nodige stappen kunnen zetten. Het was een goed en intensief jaar, met als hoogtepunt de vierde plaats met de Belgische selectie op het EK in Valencia. Dat was onverwacht. Verder boekte ik goede resultaten in Frankrijk, waar ik meer tornooien betwistte dan in België. Ik heb veel gespeeld en ben met uitzondering van een korte periode in september blessurevrij gebleven. Ik doe ook wel aan de nodige preventie om mijn lichaam topfit te houden. Ik ga bijvoorbeeld elke week naar de kinesist in Brugge, bij Louis Cant.”

Dit weekend heeft Isaac nog twee tornooien in Wallonië. “Zaterdag speel ik de finale van een interclub in Luik en zondag is er een tornooi in Soignies. Daarna blijf ik trainen. Maar ik probeer ook af en toe wat tijd te maken voor mijn vrienden. In België zit ik bij de club in Middelkerke. Mijn coach daar is Cedric Roelant.”

Volgend jaar wil Isaac flinke stappen zetten. “Ik wil nog meer op het internationale toneel acteren. Tornooien van de Belgian Padel Tour en FIP, bijvoorbeeld. Ik sta nu 607de op de FIP Ranking en mijn doel is tegen eind 2023 top 300. Dat is haalbaar als ik hard blijf werken, en die motivatie is er zeker. Met talent alleen geraak je er niet. Daarnaast is het WK voor junioren een belangrijke afspraak. We weten nog niet waar dat zal plaatsvinden, maar wellicht wordt het in Europa, aangezien de vorige editie in Amerika was.”

