Kurt Deklerck grijpt 26ste Belgische snookertitel

De snookerfinale voor rolstoelatleten met Bruggeling Kurt Deklerck kwam er na een eerdere kwalificatieronde en had zaterdag plaats in de Pomerans in Lochristi. Kurt zijn tegenstander was Patrick Puttemans uit Leuven die voor de derde keer de finale bereikte.

“We werden nummer één en twee tijdens de kwalificatieronde. Michel Cant uit Zedelgem die sinds 1987 reeds 47 keer mijn tegenstander was in de finale, en niet enkel in snooker maar ook in pool, eindigde pas als vierde. Tegen Patrick Puttemans was het in snooker nu voor de derde keer”, weet Deklerck.

Gemakkelijk ging het niet voor de veelvoudige kampioen. Hij won de eerste frame met 61-21, maar Puttemans zette daar een 41-49 en een 43-50 tegenover. De Bruggeling vocht terug en won met 3-2 in de frames na een 64-10 en 88-32. Het is voor hem de 26ste titel op rij. “Het heeft mij veel energie gekost. Het was zwaar. Mijn tegenstander speelde zeer goed, maar mijn ervaring trok mij over de streep.”

Voor Deklerck is het in snooker, pool en de hoogste break samen zijn 292ste titel. Deze zomer trekt hij naar een internationaal tornooi in Polen. Begin juni is er het EK pool in Finland. “Daar doe ik niet mee. Het is in Tampere te moeilijk om mij vanuit het hotel naar de speelzaal te verplaatsen”, aldus de 57-jarige Bruggeling.

Nog op het Belgisch kampioenschap BBSA speelt Anja Vandenbussche van Serena Middelkerke op Pinksteren de finale bij de dames tegen meervoudig kampioen en favoriet Wendy Jans. Vandenbussche versloeg in de halve finale de Brugse Caty Dehaene (Snookerpalace).

(ACR)