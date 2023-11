Indra Médard naast Bart Swings in ploegenachtervolging: “Ons eerste doel is de kwalificatie voor het Europees kampioenschap”

Op vrijdag 10 november gaat het nieuwe snelschaatsseizoen officieel van start met de eerste wereldbeker in het Japanse Obihiro. Het wordt onder meer uitkijken naar de prestaties van Indra Médard. Naast Jason Suttels en Bart Swings maakt hij deel uit van de aflossingsploeg die opnieuw in het leven is geroepen.

Indra Médard heeft de limieten voor de wereldbeker gereden en is erbij in Japan en begin volgende maand in Noorwegen en Polen. Bart Swings stelde voor om in een ploegenachtervolging te rijden. De federatie heeft vervolgens geprobeerd om hiervoor extra budget vrij te krijgen. In Japan en in Polen staat zo’n team pursuit op het programma. “Dat vormt nu ons hoofddoel”, opent de 25-jarige Médard die in Heerenveen woont en schaatst en er uitkomt voor SPROG, een Nederlands marathonteam.

Bij zo’n ploegenachtervolging proberen landenteams van drie schaatsers de snelste tijd neer te zetten over acht ronden. “We hebben nog maar twee keer met ons drieën samen getraind. In Japan en Polen is het de bedoeling om ons te kwalificeren voor het EK. Dat is een top zes van de landen van Europa en een WK is een top acht”, weet Indra. “Een deelname aan het EK in Heerenveen lijkt mij voor dit seizoen overigens het meest realistische. Over twee jaar is de team pursuit een discipline op de Spelen. Dat wordt uiteindelijk het grote doel.”

De afstand is iets meer dan drie kilometer. Swings trekt de kop. Médard en Suttels volgen. “Bedoeling is dat we nu wekelijks met ons drieën samen het ijs opgaan. In zo’n ploegenachtervolging blijf je met drie in een treintje. Ik schaats in het midden en de ervaring leert ons dat de ploegen die voor de medailles meedoen niet van positie wisselen.”

Massastart

Indra focust zich verder op de massastart. Het nummer waarop Bart Swings in 2022 olympisch kampioen werd. “Doordat die ploegenachtervolging er bijkomt, heb ik nu twee kansen om mij te plaatsen. Want individuele afstanden blijven steeds heel moeilijk.” (ACR)