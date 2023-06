Evi Milh uit Oostende is nationaal kampioen tumbling: “Op derde en laatste WK-selectietest bevestigen”

Op het Belgisch kampioenschap tumbling in Brugge ging de nationale titel naar Evi Milh van de Oostendse turnclub De Zeester. “Voor dit jaar heb ik voor een WK-kwalificatie twee testen van de drie achter de rug. In de ranking sta ik gedeeld eerste, waardoor ik dus zeker ben van een kwalificatie. Eind september dien ik tijdens een wedstrijd in Frankrijk vormbehoud te tonen”, aldus Evi.

Haar prestatie op het BK leverde een totale score van 49.700 punten op, een persoonlijk record. Ze werd voorheen al provinciaal en Vlaams kampioen, qua niveau zat ze dus prima om de Belgische titel te veroveren. “Het was toch wel een beetje een verrassing dat ik won”, aldus de 22-jarige gymnaste uit Oostende, die deze maand is gestart als communicatiedeskundige bij de Provincie West-Vlaanderen in Brugge.

Nieuwe reeks

Na 2016 was het voor Evi de tweede keer dat ze nationaal kampioen werd. “Ik deed nu een nieuwe reeks, met een dubbel in het midden, een dubbel op het laatste en tussenin stak er nog een schroef waarbij ik 360 graden draaide. Ik had dit niet eerder op een wedstrijd gedaan”, vertelt ze.

Na een geslaagd Europees kampioenschap in juni vorig jaar stond er voor de Belgische gymnasten tumbling nog een WK op het programma in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. In de teamfinale werd Evi daar vijfde. Individueel werd ze zestiende. “Voor een nieuwe WK-deelname zijn we nu met zeven meisjes die voor vier plaatsen gaan. Op die manier nemen we ook in team deel.”

Het WK vindt in november plaats in het Engelse Birmingham. Het voorbije weekend nam Evi deel aan het Frans kampioenschap, waar ze ook de Franse titel heeft behaald bij de Elite Seniores Dames. In juli volgt ze een zomerstage in Griekenland, waar ze samen met veel buitenlandse topgymnasten gaat trainen.

Lize Vermeersch uit Zandvoorde, ook lid van De Zeester, was op het BK op trampoline goed voor een zilveren medaille. En dit op A-niveau -11 jaar. Haar totaalscore was 120.710 punten. “Dit was buiten de verwachtingen. Het is het eerste jaar dat Lize op een serieus A-niveau actief is”, weet mama Stéphanie Montignac.

(ACR)