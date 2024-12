Zonnebeke eist goed georganiseerd openbaar vervoer: “De Lijn maakte foute inschatting”

De Zonnebeekse jeugd ondervond het voorbije jaar heel wat problemen met De Lijn, in die mate dat de gemeente zelfs naar de rechtbank trekt. Burgemeester Koen Meersseman (#Team8980) en schepen Frans Deleu eisen een veilig en goed georganiseerd openbaar vervoer.

Voor de invoering van het nieuwe openbaar vervoersplan waren er twee kernverbindingen in Zonnebeke. Daarnaast stonden de aanvullende lijnen voor de schoolkinderen op punt. Er waren voldoende bussen die op tijd vertrokken om de kinderen op school te krijgen, zowel in Ieper, Menen of Roeselare. De nieuwe vervoersregeling ging echter in op 6 januari 2024. “Voor de gewone reiziger was het een verbetering, maar voor de leerlingen was het helemaal niet goed. De schoolverbindingen waren volledig over het hoofd gezien. Daar liep het volledig mis”, stelt burgemeester Koen Meersseman (#Team8980). “Er was te weinig capaciteit en de uurregeling was volledig verkeerd. Kinderen kwamen niet op tijd op school en er waren te weinig bussen. Het is onbegrijpelijk op basis van welke gegevens zij deze nieuwe uurregeling hebben ingevoerd. Ze strookt volstrekt niet met de reële situatie. Ik heb me als schepen van mobiliteit dag na dag ingezet om de uurregeling en de capaciteit aan de reële behoefte aangepast te krijgen. Helaas, tot op vandaag dragen we nog altijd de gevolgen van de verkeerde regeling.”

Klacht

Het duurde echter tot september na vele kleine aanpassingen voor de kinderen op een fatsoenlijke manier naar school konden. De gemeente komt voor 25 procent tussen in de factuur van de Buzzy Pazz, het jongerenabonnement van De Lijn. “We zijn betrokken partij en verwachten voor onze inwoners een correcte service. We kunnen niet aanvaarden dat De Lijn overmacht inroept. De Lijn moet haar verantwoordelijkheid opnemen en erkennen dat men een foute inschatting maakte. Maandenlang moesten ouders, grootouders, scholen en kinderen oplossingen zoeken voor problemen waar zij niets mee te maken hadden.”

Overmacht

De betekende dagvaarding komt in een inleidingszitting op 14 januari 2025 die moet leiden tot een uitspraak in het najaar van 2025. De situatie is momenteel beter, maar er worden nog af en toe bussen geannuleerd. De Lijn verstopt zich dan telkens opnieuw achter overmacht door zieke chauffeurs of een tekort aan bussen. “Wij willen op ons openbaar vervoer kunnen rekenen”, stelt ook schepen Frans Deleu (#Team8980). “Dat is niet enkel belangrijk voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige generaties en voor alle kinderen in de brede regio. We zullen op willekeurige tijdstippen de busregeling voor onze schoolkinderen opvolgen en hen bevragen over de actuele toestand. Klachten van ouders of kinderen zullen onmiddellijk doorgestuurd worden naar de regioverantwoordelijken van De Lijn. Bedoeling is om op korte, middellange en lange termijn betrouwbaar openbaar vervoer te hebben voor onze schoolgaande kinderen.”