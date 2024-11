Zonnebeke daagt De Lijn voor rechtbank: “Voor een schadevergoeding en een statement”

Na een half jaar hinder voor scholieren die de bus namen, lijken de problemen van de baan in het West-Vlaamse Zonnebeke. Toch wil de gemeente nu De Lijn voor de rechtbank dagen. Om een schadevergoeding te vragen en een statement te maken. “Ook in de Westhoek moeten bussen van voldoende kwaliteit zijn.”

Bussen waren vorig schooljaar sinds de kerstvakantie te vaak te laat, te vol en met te weinig, waardoor scholieren uit Zonnebeke pas na het belsignaal op school arriveerden. De jongeren, hun ouders en het gemeentebestuur drongen meermaals aan op een oplossing bij De Lijn. In juni werden extra bussen ingelegd om scholieren tijdig naar hun examen te brengen. De Vlaamse vervoersmaatschappij beloofde tegen dit schooljaar extra en vroegere buscapaciteit in de Westhoek.

In gebreke gesteld

“Bij ons zijn de grootste problemen eindelijk voorbij”, stelt Koen Meersseman, uittredend mobiliteitsschepen en toekomstig burgemeester van Zonnebeke (#TEAM8980). Toch laat de gemeente het er niet bij. Eerder nam het bestuur een advocaat onder de arm om De Lijn in gebreke te stellen, nu wil het de vervoersmaatschappij voor de rechtbank dagen. “We hebben onze advocaat de opdracht gegeven De Lijn te dagvaarden voor de problemen in de eerste helft van het jaar”, aldus Meersseman. “Onze inwoners konden een lange periode niet rekenen op dienstverlening van De Lijn. Als gemeente betalen we een bijdrage van 25 procent in de Buzzy Pazz van onze schoolgaande jeugd, wat draait rond 30.000 euro per jaar.”

Overmacht?

Eerder richtte de gemeente een schrijven tot De Lijn met de vraag om deze abonnementen met zes maanden te verlengen. De vervoersmaatschappij ging niet akkoord en verwijst naar overmacht, onder meer door een moeilijke zoektocht naar voldoende chauffeurs en voertuigen. “Via de rechtbank willen we verdere uitleg en een schadevergoeding”, vervolgt Meersseman. “Een abonnement betalen voor gebrekkige dienstverlening, dat kan niet. Veel kinderen moesten te pas en te onpas bellen naar opa, oma, vader of moeder om op school te geraken. Excuses en een compensatie zijn op hun plaats.”

“We hadden een schrijven ontvangen en lieten dit analyseren door onze juridische dienst”, zegt Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn. “We hebben destijds extra reisbussen ingelegd en andere maatregelen genomen. We hebben nooit ontkend dat er problemen waren, maar deze zijn nu opgelost.”

Afbraakpolitiek

Volgens TreinTramBus, de onafhankelijke spreekbuis van en voor alle openbaar vervoergebruikers in Vlaanderen en Brussel, zou een dagvaarding van De Lijn door een gemeente een primeur zijn. “Ik kan me niet herinneren dat dit ooit gebeurd is”, verklaart voorzitter Peter Meukens. “Ik ben zeer benieuwd wat daaruit zal komen, maar het is wel jammer dat het zover moet komen. Het is symbolisch voor waar we nu staan na de invoering van de basisbereikbaarheid. Er zijn te weinig middelen, bussen en chauffeurs, allemaal gevolgen van de jarenlange afbraakpolitiek rond De Lijn.”

Statement

De juridische procedure komt er niet louter voor het geld. “We moeten onze inwoners beschermen en hen een goede dienstverlening garanderen”, vindt Meersseman. “Daarnaast willen we duidelijk maken dat ook in de Westhoek bussen van voldoende kwaliteit moeten zijn en dat daar voldoende chauffeurs voorzien worden. Niet in het minst voor schoolgaande kinderen. De lijn erkende eerder dat het al langer geweten is dat het wagenpark in onze regio verouderd is. Net daarom is het belangrijk verder te gaan, zodat er ook aanpassingen komen op de stelplaatsen in de streek. Dit is een duidelijk statement.” (TP)