Werken om nieuw stadhuis in Roeselare aan te sluiten op warmtenet starten midden maart

Stad Roeselare en Mirom trekken samen de kaart van duurzame energie. Het stadhuis en het Klein Seminarie worden straks aangesloten op het warmtenet.

De werken om de warmtebuizen tot in die gebouwen te brengen starten midden maart en duren tot deze zomer. In september voorziet Mirom in de St. Michielsstraat aansluitingen voor de residenties ’t Goed (het voormalige jeugdhuis Diezie) en ’t Keerhof. Tot slot stappen ook de St. Michielskerk en residentie St. Michiel (galerij) mee in het warmtenetverhaal.

Stadsverwarming van eigen bodem

Het warmtenet van Mirom biedt al sinds 1986 een ecologisch alternatief voor de individuele verwarmingsketels. Meer dan 50 grote gebouwen verspreid over de stad, worden door het warmtenet verwarmd: AZ Delta Brugsesteenweg, Sportoase, VMS, CREO, De Spil, RSL Op Post, … Da’s al goed voor 17 kilometer warmwaterleidingen.

Straks komen daar nog twee kleppers bij in het stadscentrum, het stadhuis en het Klein Seminarie. In het stadhuis gaat het niet enkel om verwarming, maar ook om koeling. Zo kan het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen een volledige stookcentrale uitsparen.

Aanleg vanaf 13 maart

Het warmtenet ligt al klaar vanuit de Arme Klarenstraat tot aan de Sint-Michielskerk. De ondergrondse warmwaterleidingen worden straks doorgetrokken richting het stadhuis. Dat betekent dat de rijweg open moet om de buizen te kunnen aanleggen.

De aanleg rond de Sint-Michielskerk gebeurt in verschillende stappen. Zo spreiden we de onoverkomelijke hinder voor handelaars, omwonenden en bezoekers.

– Eerst wordt de bocht gemaakt rond de St. Michielskerk.

– Daarna volgt de doorsteek in de Zuidstraat richting stadhuis. Het warmtenet komt er dwars doorheen de kelders van het stadhuis te liggen. Tijdens deze fase worden ook de rioolaansluitingen voor het regen- en afvalwater van het stadhuis voorzien.

– Het Klein Seminarie zal worden aangesloten vanuit de kant van de Botermarkt. Daar moeten leidingen onder de Patersstraat door, de school binnen.

Het stadscentrum blijft altijd goed bereikbaar.

Tijdens de eerste fase van de werken (13 maart tot eind april) gelden volgende verkeersmaatregelen:

– Vanuit de Zuidstraat en de Patersstraat kan je naar de Grote Markt. Dat blijft mogelijk.

– Vanuit de Meensesteenweg volg je een omleiding via de Rijselstraat naar de Zuidstraat.

– Vanuit de Wallenstraat of Arme Klarenstraat volg je een omleiding via de Meensesteenweg en Rijselstraat naar de Zuidstraat.