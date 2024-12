Markt in Meulebeke onderging grondige vernieuwing: “Dit is een gedurfd ontwerp”

In 2022 startten de werken om het marktplein een nieuwe look te geven. Begin april 2024 eindigden ze. Het resultaat is een polyvalent plein met groene eilanden en terrassen voor de horecazaken.

Het marktplein situeert zich op het kruispunt van de Kerkstraat, Marktstraat, Hoogstraat, Karel van Manderstraat, Oostrozebekestraat, Holdestraat en Kapellestraat. Uit oude geschriften blijkt dat er hier al in de zevende eeuw een kapel stond (de latere Sint-Amanduskerk), waar erediensten plaatshadden.

Niet alleen de gebouwen op het marktplein (en dan vooral de kerk) ondergingen in de loop der eeuwen heel wat veranderingen maar ook de Markt zelf werd menig keer grondig aangepakt. De meest recente en ingrijpende metamorfose begon in 2022 en eindigde begin april 2024. Het marktplein is nu een polyvalent plein met groene eilanden en terrassen voor de horecazaken. De vernieuwing zorgt er ook voor dat het marktplein nu verkeersluw is zonder dat er parkeerplaatsen verloren gingen. Het verkeer dat komt uit de Kapellestraat kan het marktplein nu niet meer bereiken. Hetzelfde geldt voor het verkeer dat uit de Kerkstraat richting marktplein rijdt.

In de prijzen

Tegelijk met de vernieuwing van het marktplein werden grote rioleringswerken uitgevoerd. Het was voor de bewoners van de Markt maar ook van de aanpalende straten even op de tanden bijten maar door de goede afspraken met het gemeentebestuur en de fasering van de werken door de aannemer verliep alles zonder al te veel problemen. Voorts werd ook het stadspark aangepakt en kwamen er extra parkeerplaatsen zowel in de Kapellestraat als in de Holdestraat. Tussen de kerk en de pastorie werden op het marktplein parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden en kortparkeren (10 minuten). Het marktontwerp werd zopas in Brugge gelauwerd voor zijn gedurfde en duurzame aanpak.