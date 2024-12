Herinrichting van Belgiek heeft impact op hele gemeente: “Half 2025 werken klaar”

De ingrijpende werken voor de herinrichting van het drukke verkeersknooppunt Belgiek en de Vichtesteenweg hadden het voorbije jaar grote gevolgen voor de mobiliteit in Deerlijk. “De voorlaatste fase van die realisatie is nu aan de gang”, stellen schepenen Regine Rooryck en Jo Tijtgat. “Het einde is dus gelukkig in zicht.”

Het kruispunt op de Belgiek is al jarenlang een knelpunt op vlak van mobiliteit. Het drukke verkeersknooppunt moet een grote verkeersstroom verwerken met onder meer het verkeer van en naar het af- en oprittencomplex van de autosnelweg E17, het bedrijventerrein Jagershoek en koopcentrum Molecule in Vichte en het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem. Tijdens de spitsuren was het er steevast aanschuiven. Die narigheid zou tegen medio 2025 verleden tijd moeten zijn.

“Het verkeer in de Vichtesteenweg (N36), ter hoogte van het kruispunt Belgiek, liep vaak heel moeizaam”, verduidelijkt schepen Regine Rooryck (CD&V), die in de onlangs afgesloten legislatuur bevoegd was voor mobiliteit en het dossier van dichtbij opvolgde. De komende zes jaar ontfermt haar CD&V-collega Jo Tijtgat zich over mobiliteit en hij is ook bevoegd voor openbare werken. “De moeilijke verkeerssituatie komt door het vele vrachtverkeer dat zich van en naar de bedrijventerreinen in de buurt van de E17 verplaatst.”

Verkeersveiliger

“Door de aanwezigheid van zoveel vrachtwagens was de verkeerssituatie niet veilig voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. Daarom besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de Vichtesteenweg en het kruispunt van Belgiek te herinrichten. De herinrichting moet de ophoping van het verkeer op het op- en afrittencomplex van de E17 en op het kruispunt Belgiek tot een minimum beperken, de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Waregem-Deerlijk vergemakkelijken enversnellen en de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de inwoners van de Belgiek verhogen.”

Er waren al geruime tijd centen voorzien voor de herinrichting en de start van de werken werd enkele keren aangekondigd, maar het duurde tot halfweg 2023 tot de realisatie écht van start ging. “De Vichtesteenweg zal nu wel een pak veiliger zijn”, aldus schepen Jo Tijtgat. “De fietspaden werden heraangelegd. Waar er ruimte was, werden ze vrijliggend aangelegd zodat fietsers meer ruimte hebben. Ook de bushaltes worden verplaatst en vernieuwd. De halte richting Deerlijk wordt ingericht als eenhaltehaven: de bus stopt er naast de rijweg. Het perron wordt verhoogd aangelegd zodat reizigers comfortabel kunnen op- en afstappen.”

Bypass

“De herinrichting zal ook voor een veel overzichtelijker kruispunt zorgen. Er kwam een bypass van de Breestraatnaar de Vichtesteenweg. Die is nu al toegankelijk voor het verkeer vanuit de Breestraat richting E17 en N36. Zo moet men niet meer langs het kruispunt Belgiek rijden. Vanop de Breestraat wordt er ook een verbinding gemaakt naar de Vichteknokstraat zodat het verkeer niet meer langs het kruispunt moet. Fietsers en voetgangerskunnen er veilig oversteken. De fietspaden worden ook met rode markering aangeduid om de zichtbaarheid van fietsers te verbeteren.”

“Voetgangers steken over op de zebrapaden, op elke as van het kruispunt. De Oude Vichtestraat wordt niet op het kruispunt aangesloten omdat we van een driefasekruispunt (lichtenregeling, red.) overgaan naar een tweefasekruispunt, wat een vlottere doorstroming zal teweegbrengen. De Vichteknokstraat blijft wel aangesloten. Daarnaast vernieuwden Aquafin en Riopact de riolering over de hele werfzone. Er werd een nieuwgescheiden rioleringsstelselaangelegd. Het afval- en regenwater worden zo apart afgevoerd en dat is beter voor het milieu.”

Voorlaatste fase

“We zitten momenteel in fase 4A van het hele project”, stelt Regine Rooryck. “Als alles vlot verloopt, zal deze duren tot begin april 2025. Het kruispunt is in die periode volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat brengt voor alle weggebruikers verkeershinder mee. De bestaande handelszaken blijven tijdens de werken wel bereikbaar via de tweede bypass vanuit de Breestraat naar de Vichteknokstraat. Ook voor de schoolgaande jeugd is een circuit voorzien zodat ze veilig van en naar school kunnen.”

De timing voor de laatste fase ligt nog niet vast. “De aannemer werkt dan op het laatste deel van de Vichtesteenweg, tussenhetkruispunt Belgiek en de uitrit van Carrefour Market. We vragen nog even begrip, maar gaan ervan uit dat het hele project tegen medio 2025 zal afgerond zijn.”