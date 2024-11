Kruispunt Belgiek en Vichtesteenweg in Deerlijk vanaf maandag afgesloten voor alle verkeer

De herinrichting van het kruispunt Belgiek en de Vichtesteenweg (N36) gaat op maandag 2 december een volgende fase in. Fase 4A omvat een volledige herinrichting van het kruispunt, dat tot begin april 2025 volledig zal afgesloten zijn voor alle verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Deerlijk, Riopact en Aquafin startten in augustus 2023 met de herinrichting van de Vichtesteenweg (N36) en het kruispunt Belgiek in Deerlijk. Fase 3B wordt eind deze week afgerond. Er werd een verbinding aangelegd tussen de Breestraat en de Vichteknokstraat en de Breestraat werd via een bypass aangesloten op de N36.

“Op maandag 2 december start fase 4A van de herinrichting van het kruispunt Belgiek”, stelt men bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “In deze fase vernieuwen we het kruispunt Belgiek zelf volledig, met duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers en veilige fietspaden. Zo maken we het kruispunt leesbaarder en veiliger. Als alles vlot verloopt, zal deze fase duren tot begin april 2025. De timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Vanaf 2 december zal het kruispunt Belgiek volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Dat brengt voor alle weggebruikers verkeershinder mee.”

“Voetgangers kunnen veilig langs de werfzone wandelen. Er wordt een zone afgeschermd zodat voetgangers kunnen wandelen van en naar de Wafelstraat en Breestraat. Fietsers tussen Deerlijk en Vichte volgen een omleiding via de Braamheuvelstraat, Wafelstraat, Olekenbosstraat, Lendedreef, Krekelheedpad, Krekelheedstraat en de Deerlijkstraat. Deze omleiding geldt in beide richtingen. Ook het openbaar vervoer zal hinder ondervingen. De bussen van lijnen 72 en 92 volgen een omleiding. Op delijn.be/routeplanner of op de app van De Lijn vindt men actuele informatie over de hinder.”

Omleidingen

“Voor lokaal gemotoriseerd verkeer zijn vier omleidingen voorzien. Verkeer van Deerlijk naar de Breestraat wordt omgeleid via de Vichtesteenweg, Sint-Rochusstraat, Waregemstraat en de Breestraat. Verkeer van Vichte naar de Breestraat volgt de route via de Beekstraat, Knokstraat, Hoekstraat, Kleine Klijtstraat en de Breestraat. Verkeer van de Breestraat naar Deerlijk kan de nieuwe bypass nemen die is aangelegd tussen de Breestraat en de Vichtesteenweg. Lokaal verkeer tussen Deerlijk en Vichte rijdt in beide richtingen om via de Pontstraat, Klijtstraat, Olekenbosstraat en de Beukenhofstraat.”

“Voor het zwaar doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton gelden er twee omleidingen. Verkeer vanuit Gent of Kortrijk naar Vichte rijdt via de afrit Waregem, de N382, de N494 en de N36. Verkeer naar de industriezone Nijverheidslaan volgt een omleiding via de afrit Waregem, de N382, Henri Lebbestraat, Deerlijkseweg, Waregemstraat, Breestraat en Nijverheidslaan. Verkeer dat terug naar de snelweg wil, rijdt via de nieuwe bypass tussen de Breestraat en Vichtesteenweg.”

(DRD)