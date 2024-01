Brandweer twee uren bezig met opruimen van flink modderspoor in Beauvoorde

De brandweer van Veurne was zaterdagavond twee uren lang in de weer met het opruimen van een flink modderspoor in Beauvoorde bij Veurne. De vervuiler is onbekend.

Rond 21 uur meldde een passant dat er een flink modderspoor in de Gouden Hoofdstraat lag tussen Beauvoorde/Vinkem en de Ieperse Steenweg. Het ging om een spoor van modder en dikke aardkluiten die over een afstand van enkele honderden meters lagen op het landelijke gedeelte aan de Schaapstraat. Omdat het om een mogelijk gevaarlijke situatie ging voor automobilisten met slipgevaar kwam de brandweer snel ter plaatse.

Met een sproeiwagen werd het traject meerdere malen afgereden maar ook met schoppen moest de brandweer zoveel mogelijk aardkluiten opruimen. De klus nam uiteindelijk ruim twee uren in beslag. Al die tijd kon het verkeer niet door. De vervuiler was zaterdagavond nog onbekend maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. (JH)