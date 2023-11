Straks heeft Roeselaarse binnenstad er 63 dubbele elektrische laadpalen bij: “Om de 250 meter is er een laadpunt”

Stad Roeselare laat de komende maanden 63 dubbele laadpunten op publiek terrein installeren. Daarbij voldoet het aan de vraag van Vlaanderen waarbij wie op eigen terrein geen laadpunt kan installeren, binnen de 250 meter zijn of haar elektrische wagen moet kunnen opladen. “Er zijn 63 adressen geselecteerd en bij een zevental kwamen er vragen van de bewoners. Die bekijken we nu, maar het blijft natuurlijk openbaar domein”, zegt schepen Stefaan Van Coillie (CD&V). Nöel Room is een van de bewoners die het laadpunt liever niet voor zijn deur ziet komen. “Ik ben 87 jaar, heb een invaliditeitskaart en verlies nu wellicht de weinige parkeerplaats voor mijn woning.”

Vlaanderen telt nu al ruim 25.000 elektrische laadpunten, tegen 2025 moeten dat er al 35.000 zijn. Dat is een streven van de Vlaamse regering. “We moeten er sowieso naartoe, ook in Europa blijven ze op die nagel kloppen. Er komen steeds meer elektrische wagens bij. Niet enkel bedrijfsauto’s, maar ook particulier zijn er steeds meer mensen die er eentje kopen. Als stadsbestuur hebben we beslist om te anticiperen. Je kan ook het ‘Paal volgt wagen’-principe volgen, waarbij de gemeente dan een paal voorziet in de nabijheid van iemand die een elektrische wagen heeft aangeschaft. Maar wij draaien dat om. Vroeger moest je voor iedereen die niet op eigen terrein een laadpunt kan installeren, binnen de 500 meter een publiek punt voorzien. Die afstand werd nu herleid tot 250 meter. Daarbij worden ook de punten in rekening gebracht die zich wel op privéterrein situeren, maar die wel publiek toegankelijk zijn voor onze bewoners.”

“Sommige bewoners zijn net blij dat er een laadpunt voor hun deur komt”

Stad Roeselare liet zich ook adviseren door een partner die jarenlang ervaring heeft met voorspellingsmodellen. Dat in combinatie met de expertise van de stadsdiensten leidde tot een plan waarbij ook rekening gehouden werd met de beschikbaarheid van elektriciteit, ondergrondse ruimte, ruimte op het voetpad en de afwezigheid van eigen garages of opritten. “Het is niet zo dat wij mensen willen opzadelen met zo’n laadpunt voor de deur, maar ze moeten ook ergens komen.”

Schepen Stefaan Van Coillie bij een nieuwe oplaadpaal in de Zuidstraat. (foto SB) © Stefaan Beel

Ondertussen zijn de 63 adressen waar de laadpalen (zie kader hieronder) met dubbele aantakkingsmogelijkheid komen bekend. “In het geval van de familie Room in de Heropbouwstraat (zie reactie hieronder, red.) begrijp ik dat die mensen zich vragen stellen. We hebben in totaal een zevental opmerkingen binnengekregen, die we stuk voor stuk bekijken. Wij kunnen in het voorbeeld van de Heropbouwstraat immers niet weten dat de bewoner een invaliditeitskaart heeft, dat behoort tot de privacy van de man. De suggestie om aan de overkant ter hoogte van Colruyt die palen te plaatsen, kunnen we niet inwilligen omdat het elektriciteitsnet daar niet sterk genoeg is. Het moet dus aan deze kant van de straat komen. Een andere suggestie om ter hoogte van de haag van zaal Orchidee de palen te voorzien, lukt niet omdat we dan de afstanden, de 250 meter waarvan net sprake, niet respecteren.”

Straat met rijwoningen

Het gaat ook vooral om straten met vooral rijwoningen. “In de buitengebieden van de stad heeft iedereen wel een oprit of carport waar de wagen terechtkan, het gaat dus echt om straten en buurten waar vooral rijwoningen zonder eigen oprit zijn. En daar voldoet de Heropbouwstraat aan. De eerste laadpalen, die worden gerealiseerd door een aannemer die voor uitbater Total Energies werkt, staan er al. De rest volgt aansluitend, maar we hebben nu een rustpauze van 14 dagen ingelast om de opmerkingen van bewoners te behandelen. Maar het is wel zo dat ze op openbaar domein komen en daarvan kunnen we er geen bij creëren.”

De schepen benadrukt dat sommige bewoners ook niet verheugd zijn dat er een laadpaal bij hen voor de deur of vlakbij komt. “Het aantal elektrische wagens zal blijven stijgen. En wie geen eigen laadpunt kan voorzien, moet straks niet ver meer rijden om de wagen op te laden. We hopen ook alle opmerkingen van een afdoend antwoord te voorzien. Daar zijn onze diensten nu druk mee bezig.”

Auto’s die aan het laden zijn en die zich in een ‘blauwe zone’ of een ‘zone betalend parkeren’ bevinden, moeten tijdens de daarvoor voorziene uren ook de parkeerschijf plaatsen en in het geval van betalend parkeren ook een parkeerticket nemen.

87-jarige invalide ziet laadpaal voor zijn deur in de Heropbouwstraat niet zitten: “Waar moet ik mijn auto zetten?” Noël Room (87) kreeg recent een brief in de bus dat er voor zijn woning een laadpaal zou komen en dat twee parkeerplaatsen pal voor zijn woning daardoor gereserveerd zouden zijn voor elektrische wagens. “Ik kreeg die brief in de bus. Er staat niet specifiek mijn adres bij, maar zowel de buren links als rechts van mij kregen die brief niet. Dus dat betekent dat die plaatsen wel degelijk vlak voor mijn woning zullen komen.” Noël sukkelt met de gezondheid en zijn mobiliteit, maar kan nog altijd met zijn wagen rijden. “Ik doe nog mijn boodschappen zelf. Er is hier al een vrij hoge parkeerdruk in de straat, zeker aan onze kant. In ons stukje straat hebben er ook heel wat mensen een garage, dat betekent dat je daarvoor niet mag parkeren. Behalve die mensen zelf natuurlijk.” Kleinzoon Samuel Missine, die net als de rest van de familie ook in de buurt woont, benadrukt dat er nooit gepolst is vanuit het stadsbestuur. “Mijn opa is een man met een invaliditeitskaart. Dat betekent dat hij niet ver meer kan stappen. Zijn er echt geen andere plaatsen waar ze die laadpalen kunnen plaatsen?” Intussen kreeg Noël de suggestie van het stadsbestuur om een invalideparking aan te vragen. Maar ook dan mogen anderen met een invaliditeitskaart die plaats innemen. “We hebben die aanvraag nu gedaan. Benieuwd of men nog op de plannen zal terugkomen”, klinkt het ietwat cynisch bij de kleinzoon.